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Marfin: Στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο και φωτογραφίες από την εμπρηστική επίθεση

Πλάνα από την ημέρα της δολοφονικής εμπρηστικής επίθεσης τον Μάιο του 2010 στη Marfin - Τα αντικείμενα που εντόπισαν οι αρχές σε φωτογραφίες από διακοπές των δύο 42χρονων, που οδήγησαν στη σύλληψή τους

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Φωτογραφία του Mega σχετικά με την υπόθεση του εμπρησμού στη Marfin
The LiFO team
The LiFO team
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Δημοσιεύθηκαν βίντεο-ντοκουμέντο και φωτογραφίες από τη στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, που σύμφωνα με την αστυνομία οδήγησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών, καθώς αξιοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στο κτίριο της Marfin τον Μάιο του 2010.

Εργαζόμενος της τράπεζας εμφανίζεται να παίρνει κάτι πίσω από το γκισέ και στη συνέχεια κινείται με ταχύτητα προς άλλο χώρο.

Η τζαμαρία της τράπεζας έχει μόλις παραβιαστεί και μία λάμψη προδίδει τη ρίψη βόμβας μολότοφ στο εσωτερικό της.

Στα επόμενα πλάνα καταγράφεται ο καπνός που έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στην αίθουσα και, μέσα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, η ορατότητα στο ισόγειο του υποκαταστήματος γίνεται εξαιρετικά περιορισμένη λόγω του πυκνού καπνού που έχει κατακλύσει τον χώρο.

Marfin: Οι φωτογραφίες και τα αντικείμενα που οδήγησαν στις συλλήψεις

Το Mega δημοσίευσε μία φωτογραφία, που σύμφωνα με την αστυνομία απεικονίζει όσα συνέβησαν δευτερόλεπτα νωρίτερα.

Πρόκειται για έναν άνδρα με μαύρη μπλούζα, ο οποίος έχει καλυμμένο το πρόσωπό του και φορά καπέλο. Στο χέρι του κρατά ένα σφυρί, με το οποίο φέρεται να έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη της τράπεζας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είναι ο ένας από τους δύο που έχουν προφυλακιστεί.

Ο τηλεοπτικός σταθμός παρουσίασε και άλλες φωτογραφίες, οι οποίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αξιοποιήθηκαν από την αστυνομία στην έρευνα για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας αφαιρέθηκαν ψηφιακά καπέλο και full face, στις προσπάθειες να καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση των χαρακτηριστικών.

Marfin: Ποιο ήταν το πιο κρίσιμο σημείο της έρευνας

Το πιο κρίσιμο σημείο στις έρευνες, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, φαίνεται πως ήταν η ταυτοποίηση αντικειμένων. Σακίδια με σημάδια φθοράς και αντικείμενα με μοναδικά, κατά τις αρχές, χαρακτηριστικά λειτούργησαν ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε παλαιότερο υλικό και στα καρέ της επίθεσης.

Σε φωτογραφίες από διακοπές των δύο προφυλακισμένων, οι αρχές λένε ότι εντόπισαν τα σακίδια, τα παπούτσια, ακόμη και το καπέλο που φέρεται να φορούσε ο ένας από τους δύο 42χρονους την ημέρα του φονικού εμπρησμού στη Marfin.

Με πληροφορίες από Mega

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