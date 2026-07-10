Marfin: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι δύο συλληφθέντες -Ένταλμα στις βρετανικές αρχές για την 46χρονη

Την ερχόμενη Τρίτη το πρωί πρόκειται να απολογηθούν ενώπιον της Ανακρίτριας οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Οι συλληφθέντες, που είναι σήμερα 42 ετών, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Θυμίζουμε ότι η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί εις βάρος τους. Κατά την παρουσίασή τους στη δικαστική λειτουργό, οι δύο άνδρες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Marfin: Ένταλμα για την 46χρονη που ζει στη Βρετανία

Παράλληλα, δικαστικό ένταλμα για την ίδια επίθεση έχει εκδοθεί και σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία διαμένει μόνιμα στη Βρετανία. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή της, οι ελληνικές αρχές πρόκειται να αποστείλουν διεθνές ένταλμα προς τις βρετανικές υπηρεσίες, εκκινώντας έτσι τη νομική διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Η υπερασπιστική γραμμή των δύο συλληφθέντων καλείται πλέον να αντικρούσει τα ευρήματα της εκτεταμένης έρευνας της ΔΑΟΕ. Τα στοιχεία αυτά συνδέουν τους κατηγορούμενους οι οποίοι την περίοδο του συμβάντος, το 2010, ήταν 26 ετών με το τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνεται οπτικοακουστικό υλικό που απεικονίζει τα πρόσωπά τους χωρίς κάλυψη, το οποίο έχει διασταυρωθεί και συσχετιστεί με τα υπόλοιπα πειστήρια από την εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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