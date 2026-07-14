Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι για την εμπρηστική επίθεση

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, στις 5 Μαΐου 2010, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν την Τρίτη και, μετά τη διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, ο ένας από τους δύο φέρεται να ήταν εκείνος που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο την ημέρα της επίθεσης.

Και οι δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στα επεισόδια που οδήγησαν στην τραγωδία της Marfin. Πριν από τις απολογίες τους, οι συνήγοροί τους παρέδωσαν απολογητικά υπομνήματα, ενώ έχουν ήδη αμφισβητήσει την αξιοπιστία των στοιχείων που συνέλεξαν οι Αρχές.

Οι δύο 42χρονοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη και κατασκευή ή κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η εμπρηστική επίθεση στη Marfin σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας. Από τη φωτιά που ξέσπασε μέσα στην τράπεζα έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, δύο γυναίκες, η μία έγκυος, και ένας άνδρας.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση.

Η 46χρονη οδηγήθηκε την Τρίτη ενώπιον του δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, στο Λονδίνο, και έκανε δεκτό το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπέγραψε σχετική δεσμευτική επιστολή και δεν μπορεί πλέον να υπαναχωρήσει.

Το ελληνικό αίτημα αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, εκτός εάν υπάρξει καθυστέρηση από την ελληνική πλευρά. Μέχρι τότε, η 46χρονη θα παραμείνει υπό κράτηση στη Βρετανία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα στηρίχθηκε στη διασταύρωση φωτογραφικού υλικού από την ημέρα της επίθεσης με φωτογραφίες των υπόπτων από το 2009, καθώς και σε μαρτυρικές καταθέσεις.

Η Αστυνομία υποστηρίζει ότι η επίθεση στη Marfin έγινε από ομάδα με συντονισμένη δράση, προπαρασκευασμένα μέσα και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την πρόκληση πυρκαγιάς μέσα στην τράπεζα.

Οι συνήγοροι των δύο προφυλακισμένων αμφισβητούν τα στοιχεία και την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.