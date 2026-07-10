Marfin: Ποιο είναι το τρίτο άτομο που αναζητείται για την εμπρηστική επίθεση το 2010

Δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές των βορείων και δυτικών προαστίων της Αττικής, έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και την εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

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Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος μίας 46χρονης γυναίκας, η οποία τα τελευταία χρόνια διαμένει στη Βρετανία και φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να είχε εμπλοκή στην επίθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 46χρονη φέρεται να είχε δευτερεύοντα ρόλο, ενώ οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, εκτιμάται ότι είχαν ενεργό συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση, η οποία παρέμενε ανεξιχνίαστη επί σειρά ετών.

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Πληροφορίες από ανώνυμο email που εστάλη στο ελληνικό FBI ενεργοποίησαν εκ νέου την έρευνα την εμπρηστική επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από αστυνομικές πηγές, στο επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης, οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και έτσι διενεργήθηκε εκ νέου έρευνα στο υλικό της δικογραφίας αλλά και σε άλλες δικογραφίες στις οποίες υπήρχε εμπλοκή ή αναφορά στα τρία πρόσωπα.

Από τη σύγκριση του συγκεκριμένου υλικού, οι διωκτικές αρχές θεωρούν ότι τα τρία πρόσωπα που εμφανίζονται σε δικογραφία (διαφορετική από αυτήν για την Marfin) έχουν ίδια χαρακτηριστικά με δράστες του εμπρησμού της τράπεζας που προκάλεσε τον θάνατο τριών εργαζομένων .

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Η εξέλιξη της υπόθεσης προέκυψε μετά την επανεξέταση του φακέλου που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη δεν βρισκόταν αρχικά στο κάδρο των υπόπτων και τα στοιχεία που την αφορούν προέκυψαν από την αξιοποίηση νέου οπτικοακουστικού υλικού.

Η ανάλυση βίντεο, φωτογραφιών και άλλων στοιχείων οδήγησε σε νέα ευρήματα, τα οποία διαβιβάστηκαν στις δικαστικές αρχές. Ακολούθησε η ανασύσταση της παλαιάς δικογραφίας και η σύνταξη νέας, εμπλουτισμένης με τα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια.

Μετά την αξιολόγηση του υλικού, η ανακρίτρια εξέδωσε τρία εντάλματα σύλληψης, οδηγώντας στις δύο συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και στην έκδοση διεθνούς εντάλματος για τη σύλληψη της 46χρονης, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία και για τυχόν άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση, η οποία παραμένει ανοικτή 16 χρόνια μετά την τραγωδία της 5ης Μαΐου 2010.