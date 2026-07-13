ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ελλάδα

Marfin: Οπτικό υλικό δείχνει τη 46χρονη δίπλα στον έναν συλληφθέντα - Η απάντηση Χρυσοχοΐδη για το ανώνυμο email

Η 46χρονη συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές έπειτα από ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol

The LiFO team
The LiFO team
MARFIN ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση σε υποκατάστημα της Marfin στις 5 Μαΐου 2010 προχώρησαν οι βρετανικές αρχές, στον χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Interpol και εκτέλεσης του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει οπτικό υλικό στο οποίο η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα σε έναν από τους δύο 42χρονους που έχουν ήδη συλληφθεί για την υπόθεση. Παράλληλα, μαρτυρική κατάθεση αναφέρει ότι κρατούσε σακίδιο με βόμβες μολότοφ, από το οποίο οι συνεργοί της προμηθεύονταν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς πριν από την επίθεση.

Επιπλέον, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, φέρεται να απεικονίζεται σε φωτογραφικό υλικό που εντοπίστηκε το 2020 σε γιάφκα γνωστού αντιεξουσιαστή.

Marfin: Ξεκινά η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης στην Ελλάδα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 46χρονη είχε ενημερώσει, μέσω της συνηγόρου της, τις ελληνικές αρχές ότι επρόκειτο να επιστρέψει αυτοβούλως στην Ελλάδα προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ωστόσο, το διεθνές ένταλμα είχε ήδη ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι βρετανικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψή της.

Πλέον αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα.

Χρυσοχοΐδης: «Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχολίασε τις εξελίξεις στην υπόθεση χαρακτηρίζοντας την αναφορά περί ανώνυμου email «μύθευμα».

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η συλλογή στοιχείων ξεκίνησε ήδη από το 2019. Όπως είπε, μετά την επιστροφή του στο υπουργείο το 2024, η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, τα οποία προχώρησαν σε εκ νέου αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.

«Όχι γιατί ήρθε κάποιο email», τόνισε, σημειώνοντας ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στην πολύμηνη εργασία των αστυνομικών. «Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν αστοχίες στη διερεύνηση της υπόθεσης, υπενθυμίζοντας ότι πρόσωπα που είχαν παραπεμφθεί το 2014 τελικά αθωώθηκαν.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Ελλάδα / Θάνατος Βάγιας Νέστορα: «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε για τις εξελίξεις της υπόθεσης αποκαλύπτοντας πως αναμένονται περισσότερα στοιχεία από την ανάλυση «ψηφιακών πειστηρίων»
THE LIFO TEAM
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ BILD

Ελλάδα / Το ελληνικό νησί «κρυμμένος θησαυρός», σύμφωνα με το Travelbook της Bild

Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το νησί αποτελεί σήμερα έναν ολοκληρωμένο προορισμό, ο οποίος συνδυάζει φυσικά τοπία ασύγκριτης ομορφιάς, πολιτισμό, αυθεντική κυκλαδίτικη αισθητική
THE LIFO TEAM
 
 