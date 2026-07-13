Marfin: Η παλαιότερη έρευνα που ξεκλείδωσε την υπόθεση - Ποια νέα πρόσωπα ερευνώνται

Βιντεοληπτικό υλικό, φωτογραφίες, σακίδια και ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στις δύο πρώτες συλλήψεις για τη φονική επίθεση στη Marfin, ενώ οι έρευνες των αρχών στρέφονται πλέον και σε τουλάχιστον δύο ακόμη υπόπτους.

Για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί δύο άνδρες ενώ το κατηγορητήριο αφορά και μία γυναίκα 46 ετών, η οποία αναμένεται ίσως και σήμερα να έρθει στην Ελλάδα από τη Βρετανία όπου κατοικεί τα τελευταία επτά χρόνια, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι είναι αθώα.

Οι δύο άνδρες, αύριο θα περάσουν το κατώφλι- μετά την προθεσμία που πήραν- των γραφείων ανακριτή και του εισαγγελέα. Σύμφωνα με το Mega, ο ένας φαίνεται να είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να εξακολουθεί να έχει σχέσεις με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Οι πληροφορίες, όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός, αναφέρουν πως ο ένας πήρε τη βαριοπούλα και έσπασε την τζαμαρία της Marfin και ο άλλος φέρεται να πέταξε μέσα τη μολότοφ. Την 46χρονη φέρεται να την εντόπισαν από τα ρούχα που φορούσε, τον σωματότυπο, τα μαλλιά και κάποιο σακίδιο.

Marfin: Πώς τους εντόπισαν

Το 2009 είχαν πάει σε κάποιο νησί, διακοπές. Ο ένας απ’ τους δύο είχε ένα σακίδιο που είχε ζωγραφισμένα με το χέρι του τρία αστεράκια. Αυτά τα αστεράκια λοιπόν, όταν έψαχναν μία άλλη υπόθεση, τα εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σακίδιο. Όταν, όμως, έψαξαν με τη σύγχρονη τεχνολογία και ό,τι υλικό υπήρχε από τη Marfin, εντοπίστηκε το ίδιο σακίδιο σ’ έναν άνθρωπο με τον ίδιο σωματότυπο.

Έτσι λοιπόν, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, προκειμένου να φτάσουν στη σύλληψη των δύο ατόμων και να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για την 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, που μένει τα τελευταία επτά χρόνια στην Αγγλία και δηλώνει ότι θα έρθει, ώστε και αυτή αύριο να περάσει το κατώφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Παράλληλα, το ανώνυμο email που εστάλη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να κατονομάζει οκτώ άτομα ως υπεύθυνα για τη δολοφονική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Ο εντοπισμός, η εξιχνίαση, όπως διατείνεται η Ελληνική Αστυνομία, ήρθε τέσσερα χρόνια πριν την παραγραφή του αδικήματος.

Marfin: Το χρονικό του εγκλήματος

Στις 5 Μαΐου του 2010 τρεις άνθρωποι- δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία εγκυμονούσα, και ένας άνδρας- έχασαν τη ζωή τους. Ήταν η περίοδος των κινητοποιήσεων όταν στην πορεία μπήκαν κάποιες ομάδες κουκουλοφόρων, έφτασαν στην τράπεζα της Marfin και έσπασαν την τζαμαρία, ρίχνοντας μέσα μολότοφ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά αμέσως το κτίριο και οι υπάλληλοι που ήταν μέσα να φωνάζουν, προσπαθώντας να βρουν τρόπο να φύγουν.

Επισημαίνεται, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, μάλιστα, πως υπάρχουν εξελίξεις τέσσερα χρόνια πριν την παραγραφή του αδικήματος γιατί στην 20ετία, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, τα κακουργήματα που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, παραγράφονται.

Με πληροφορίες από Mega