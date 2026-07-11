Marfin: Επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη – Δηλώνει έτοιμη να καταθέσει

Με τις ελληνικές Αρχές επικοινώνησε αυτοβούλως η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Marfin.

Η 46χρονη δήλωσε πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει η 46χρονη για να καταθέσει σχετικά με τη Marfin

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές Αρχές, δηλώνοντας «παρούσα» στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία.

Στη συνέχεια η 46χρονη επικοινώνησε με τη δικηγόρο της και την ενημέρωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα.

Δεν αποκλείεται η επιστροφή της να πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα, προκειμένου την Τρίτη να παρουσιαστεί ενώπιον της Ανακρίτριας μαζί με τους δύο ήδη συλληφθέντες 42χρονους.

Στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών εξετάζονται και στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση φωτογραφικού υλικού με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες που αναλύθηκαν από τους αστυνομικούς αφορούν διακοπές της ομάδας που είχε δράσει στη Marfin, το 2009.

Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, με στόχο τη διασταύρωση εμπλεκόμενων προσώπων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews