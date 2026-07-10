Marfin: Δύο συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση τον Μάιο του 2010

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στο πλαίσιο της έρευνας για την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 σε υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη δύο ατόμων, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο, καθώς έχει εκδοθεί και σε βάρος του σχετικό ένταλμα.

Οι έρευνες της Δ.Α.Ο.Ε. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία για τα αποτελέσματα της επιχείρησης και τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.

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