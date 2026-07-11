Marfin: «Δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής των αδικημάτων»

Για τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση της Marfin μίλησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Ο Μπούγας υπογράμμισε ότι το ανώνυμο e-mail είναι η αφορμή για την επανεξέταση της υπόθεσης, αλλά από μόνο του δεν μπορεί να οδηγήσει σε παραπομπή στη δικαιοσύνη. Όπως υποστήριξε είναι η αρχή για να συγκεντρωθούν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία.

«Είμαστε στο στάδιο των ενδείξεων. Αυτές θα αξιολογηθούν από τον ανακριτή που θα αναλάβει την υπόθεση. Αν εμπλουτιστούν με νέα αποδεικτικά στοιχεία και γίνουν αποχρώσες ενδείξεις, τότε θα υπάρξει παραπομπή στο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει αν οι φερόμενοι ως δράστες είναι ένοχοι ή αθώοι», ανέφερε.

«Για την Ελληνική Αστυνομία αλλά και την Ελληνική Δικαιοσύνη, όταν τέτοιες πληροφορίες υποστηρίζονται από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, μπορούν να οδηγήσουν στην επανεξέταση μιας υπόθεσης. Δεν μπορεί όμως να είναι τα μόνα στοιχεία. Απαιτείται συνδυασμός αποδεικτικών μέσων, τον οποίο αξιολογούν οι εισαγγελείς και οι ανακριτές», πρόσθεσε ο υφυπουργός.

«Η Δικαιοσύνη δεν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στις ανακριτικές έρευνες»

Σε ερώτηση για το αν γίνεται χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις ανακριτικές διαδικασίες, ο Ιωάννης Μπουγάς ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Για την Αστυνομία δεν το γνωρίζω. Στη Δικαιοσύνη πάντως δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο των ανακριτικών ερευνών. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον του δικαστηρίου, ωστόσο δεν επαρκούν από μόνα τους για την έκδοση δικαστικής κρίσης.

Marfin: Δεν υπάρχει ζήτημα παραγραφής

Στη συνέχεια ο υφυπουργός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο παραγραφής των αδικημάτων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα σε αυτή την υπόθεση. Όπως εξήγησε, κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων η προθεσμία παραγραφής για τα συγκεκριμένα εγκλήματα ήταν 20 έτη, επομένως υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι εφόσον προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις, οι φερόμενοι ως δράστες θα οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι η συλλογή των στοιχείων από την Ελληνική Αστυνομία εξελίσσεται με ταχύτητα.

Με πληροφορίες από ertnews