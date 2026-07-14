Marfin: Δέχθηκε να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη

Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση στη Marfin εμφανίστηκε σήμερα το απόγευμα ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο και αποδέχθηκε το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Η 46χρονη δήλωσε ρητά ότι συναινεί στην έκδοσή της και υπέγραψε σχετική επιστολή, η οποία είναι δεσμευτική και δεν της επιτρέπει να υπαναχωρήσει.

Όπως ανέφερε ο Βρετανός δικαστής, το ελληνικό αίτημα αναμένεται να εκτελεστεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, εκτός εάν υπάρξει καθυστέρηση από την ελληνική πλευρά. Μέχρι τότε, η 46χρονη θα παραμείνει υπό κράτηση.

Η εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια μεγάλης διαδήλωσης στο κέντρο της Αθήνας. Από τη φωτιά που ξέσπασε μέσα στην τράπεζα έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί στην Ελλάδα δύο 42χρονοι, ενώ η 46χρονη θεωρείται το τρίτο πρόσωπο για το οποίο είχαν κινηθεί οι διαδικασίες των ελληνικών Αρχών. Η υπόθεση παρέμενε επί χρόνια ανοιχτή, μέχρι την επανεξέταση της δικογραφίας και την αξιοποίηση νέων στοιχείων από τις Αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ