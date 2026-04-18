Μαρέβα Μητσοτάκη: Υπεβλήθη σε εγχείρηση για ειλεό

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, «Ο Ευαγγελισμός», εξέδωσε ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση υγείας της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το ίδιο ανακοινωθέν, η κυρία Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη εισήχθη χθες, Παρασκευή, στον «Ευαγγελισμό» με έντονο κοιλιακό άλγος.

Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της, γνωστοποίησε σχετικά το νοσοκομείο.

Μαρέβα Μητσοτάκη: Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού»

«Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, με έντονο κοιλιακό άλγος. Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη

κατάσταση στον θάλαμό της».

Η Μαρέβα Μητσοτάκη αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία κατά τη διάρκεια οδικού ταξιδιού της προς τη Λάρισα, την ώρα που βρισκόταν στην εθνική οδό την Παρασκευή.

Για προληπτικούς λόγους μετέβη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της πόλης, όπου υποβλήθηκε σε αρχικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και η ίδια έλαβε εξιτήριο, συνεχίζοντας το ταξίδι της επιστροφής της προς την Αθήνα.

Ωστόσο, αργότερα κρίθηκε απαραίτητο να μεταβεί στον «Ευαγγελισμό» για περαιτέρω έλεγχο, όπου οι γιατροί αποφάσισαν να παραμείνει στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εικόνα της υγείας της.

Στο νοσοκομείο μετέβη το απόγευμα της Παρασκευής και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέμεινε εκεί για περίπου δύο ώρες πριν αποχωρήσει αργά το βράδυ.