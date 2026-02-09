Μαρέβα Μητσοτάκη: «Το σημαντικό χτύπημα είναι στον ώμο του ενός χεριού» - Νέες πληροφορίες για τον τραυματισμό της

Νέες πληροφορίες ήρθαν στη δημοσιότητα για την κατάσταση της Μαρέβας Μητσοτάκη, μετά το ατύχημα στο Μιλάνο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χρειρουργηθεί και στα δύο χέρια της.

Το ατύχημα της Μαρέβας Μητσοτάκη, σημειώθηκε στο πλαίσιο του ταξιδιού της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο, για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Στη συνέχεια την Κυριακή, οδηγήθηκε στο ΚΑΤ, όπου χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια της. Το πρωί της Δευτέρας, ο παρουσιαστής της εκπομπής «Πρωινό« Γιώργος Λιάγκας, μετέφερε νεότερες πληροφορίες για τον τραυματισμό της σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «μπορώ να σας δώσω εγώ τώρα ένα-δυο στοιχεία για το χτύπημα».

«Η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη είχε πάει με τον σύζυγό της, τον Πρωθυπουργό της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μιλάνο για να παρακολουθήσουν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορώ να σας δώσω εγώ τώρα ένα-δυο στοιχεία για το χτύπημα. Δεν ξέρω τις συνθήκες του ατυχήματος. Πολλοί εικάζουν ότι έγινε κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Πέφτεις σε μια δραστηριότητα και χτυπάς. Μου λένε ότι στη μία πλευρά, στο ένα χέρι, έπεσε και χτύπησε πολύ. Θέλω να σας πω, ότι είχε χτυπήσει στο συγκεκριμένο χέρι, είχε πάθει τενοντίτιδα», ανέφερε αρχικά.

«Το ξέρω κατά τύχη, διότι όταν είχα πάθει πέρσι εγώ την τενοντίτιδα, στη συγκεκριμένη φυσικοθεραπεύτρια που πήγαινα, έτυχε να πηγαίνει και να την έχω δει δυο-τρεις φορές. Και ρώτησα "τι έχει ρε παιδιά;". Είναι προσωπικά δεδομένα αλλά δεν είναι κάτι τώρα, κάνα απόρρητο μυστικό, μου λένε είχε μια τενοντίτιδα στο χέρι. Στο χέρι λοιπόν που είχε πάθει την τενοντίτιδα, έπεσε και χτύπησε πάρα πάρα πολύ τώρα. Άρα λοιπόν το σημαντικό χτύπημα είναι στον ώμο του ενός χεριού. Το άλλο χέρι μου λένε ότι έχει έναν πολύ ελαφρύ τραυματισμό που και αυτός αντιμετωπίστηκε χειρουργικά», συμπλήρωσε.

«Προφανώς είναι στο πλευρό της συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης», κατέληξε.