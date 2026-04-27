Μαρέβα Μητσοτάκη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νοσηλεία της

Την πρώτη της ανάρτηση έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη έλαβε εξιτήριο στις 25 Απριλίου από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», μετά από χειρουργική επέμβαση.

Όπως είχε γίνει γνωστό, μετά από αδιαθεσία που είχε νιώσει κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στη Λάρισα, είχε εισαχθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω έντονων πόνων στην κοιλιά.

Η ανάρτηση που έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον «Ευαγγελισμό». Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι.

Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.

Μαρέβα»

Η νοσηλεία της

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη κατά τη νοσηλεία της υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση για ειλεό, παραμένοντας ωστόσο στο νοσοκομείο μέχρι να αναρρώσει.

Μετά από οκτώ ημέρες νοσηλείας, στις 25 Απριλίου, σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, πήρε εξιτήριο και η πορεία της υγείας της μετά το χειρουργείο είναι άριστη.

«Η κα Μαρέβα Γκραμπόσφκι - Μητσοτάκη, έλαβε εξιτήριο από το ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» και η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη», αναφέρει χαρακτηριστικά.