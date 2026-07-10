Μαραθώνας: Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση - Έβαλε φωτιά σε τέσσερα σημεία

Συνελήφθη 21χρονη για εμπρησμό από πρόθεση μετά από εστία πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βρανά του Μαραθώνα Αττικής.

Η 21χρονη συνελήφθη από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την πυρκαγιά σήμερα στις 11:33.

Η Πυροσβεστική έκανε γνωστό, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 21χρονη προκάλεσε την πυρκαγιά με τη χρήση γυμνής φλόγας, δημιουργώντας τέσσερις διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θαμνώδη βλάστηση. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε έκταση περίπου 350 τ.μ., με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την αντιμετώπισή της.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι, από την εμπεριστατωμένη έρευνα των στελεχών του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή της στην πρόκληση της πυρκαγιάς και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ως υπαίτια εμπρησμού από πρόθεση, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Από τις αρχές του χρόνου έχουν πραγματοποιηθεί 174 συλλήψεις για υποθέσεις εμπρησμού

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 9η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 174 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 160 (91,95%) αφορούν υποθέσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια και οι 14 (8,05%) υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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