Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του απαγόρευσε στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τον «Γιάννη τον φονιά»

Με απρόσμενη στιγμή εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά με τραγούδια του Νίκου Γκάτσου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (26/6) στο Δίον της Πιερίας.

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, δεν έδωσε την άδεια για την παρουσίαση τραγουδιών του Νίκου Γκάτσου σε μουσική του Έλληνα συνθέτη.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο Μανώλης Μητσιάς να μην ερμηνεύσει, όπως ήταν προγραμματισμένο, το τραγούδι «Γιάννης ο φονιάς», αλλά να το απαγγείλει. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ήταν η πρώτη φορά στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας που δεν τραγούδησε το συγκεκριμένο έργο.

Απευθυνόμενη στο κοινό, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος της συναυλίας, διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου από την πλευρά του Γιώργου Χατζιδάκι.

Στο μήνυμα, ο εκπρόσωπος του γιου του Μάνου Χατζιδάκι ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για τον Μάνο Χατζιδάκι και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζιδάκι είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζιδάκι».

Μετά την ανάγνωση του μηνύματος, μερίδα θεατών αντέδρασε. Η Αγαθή Δημητρούκα πρόσθεσε πως «η εν λόγω απαγόρευση εστάλη με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας».

«Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον "Γιάννη τον φονιά" αλλά θα τον απαγγείλει», ανέφερε η Αγαθή Δημητρούκα, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να σημειώνει από την πλευρά του: «είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι που δεν το τραγουδάω, το απαγγέλω».