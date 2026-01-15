Μανώλης Μαυρομμάτης: Οι πρώτες του δηλώσεις δύο χρόνια μετά τη φωτιά στο σπίτι του

Ο αθλητικογράφος Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε από το κέντρο αποκατάστασης από το οποίο αναμένεται να πάρει εξιτήριο το επόμενο, χρονικό διάστημα, όπως αποκάλυψε σχετικά δημοσίευμα εφημερίδας.

Ο Μανώλης Μαυρομμάτης μίλησε στον Alpha και στο Happy Day, όπου στάθηκε στη βελτίωση της υγείας του και στην απώλεια της συζύγου του, μετά τη φωτιά στο σπίτι τους: «Αυτό που διάβασες είναι μισό. Βελτιώθηκε η κατάστασή μου σύμφωνα με τους γιατρούς πάντοτε και τώρα πλέον μπαίνω στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης, για να δούμε πώς μπορώ να βγω από την κλινική».

«Δεν θα βγω άμεσα. Εάν ήταν να γίνει άμεσα, θα το έλεγα. Είμαι, όμως, ψυχολογικά βελτιωμένος, γιατί οι γιατροί μου λένε ότι πάω καλά. Οι εξετάσεις μου, οι τελευταίες, λένε ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι οι γιατροί είναι αισιόδοξοι» είπε ακόμη ο δημοσιογράφος.

Μανώλης Μαυρομμάτης: Η αναφορά στη σύζυγό του

«Οικογένεια, όμως, δεν υπάρχει. Έχασα τη γυναίκα μου. Ο γιος μου είναι στο Λονδίνο, δουλεύει εκεί, αλλά μόνο στο τηλέφωνο μιλάω μαζί του. Υπάρχει δύναμη ζωής.

Το διάστημα αυτό οι επισκέψεις ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και είναι η μεγάλη ψυχική ικανοποίησή μου ότι δεν με έχει ξεχάσει ούτε ο κόσμος, ούτε οι φίλοι και οι συνάδελφοι. Το χτύπημα, το ένα πίσω από το άλλο, απανωτά. Ήταν και το σπίτι μου τελειωμένο, κάηκε, έχασα τη γυναίκα μου, το σπουδαιότερο σε αυτήν την ιστορία.

Στο σπίτι, ο ένας όροφος καταστράφηκε ολοσχερώς. Δεν είναι κατοικήσιμο. Αναμένεται να κάνουν μία έρευνα οι οικοδόμοι, για το πόσο θα κοστίσει.

Την ίδια ώρα, ψάχνω και μία γυναίκα για να με προσέχει. Είναι δυσεύρετες δυστυχώς. Ψάχνω να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο, που θα δουλεύει όλο το 24ώρο ή 12ώρα. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, η ηθική ικανοποίησή μου είναι ότι δεν με έχουν ξεχάσει. Ήταν μία τραγωδία, όταν χάνεις τον άνθρωπό σου που ζεις μαζί του 40 χρόνια».