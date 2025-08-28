Μάνδρα: Ομόφωνα αθώοι από το Εφετείο οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες

Ομόφωνα αθώους έκρινε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τους τρεις κατηγορούμενους για τις πλημμύρες της Μάνδρας το 2017, που κόστισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους, οι οποίοι δικάστηκαν μετά από αναίρεση που ασκήθηκε από τον Άρειο Πάγο στην αθώωση τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Στο εδώλιο βρέθηκαν για τρίτη φορά η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η τότε αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Η απόφαση του δικαστηρίου διαφοροποιήθηκε μερικά από την εισαγγελική πρόταση, που έκρινε ότι πρέπει να κριθούν ένοχοι οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι και να απαλλαγεί η πρώην δήμαρχος.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί από το Εφετείο σε ποινές από 14 έως και 18 μηνών φυλάκιση με αναστολή, για το αδίκημα της πρόκλησης πλημμύρας από αμέλεια και είχαν αθωωθεί για τις ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Η αναίρεση από τον Άρειο Πάγο στο απαλλακτικό σκέλος της απόφασης, έφερε ξανά στο εδώλιο τους τρεις, οι οποίοι σήμερα αθωώθηκαν ομόφωνα.