Μάνδρα: Άνδρας σε ταράτσα απειλεί να αυτοτραυματιστεί

Σε εγρήγορση τέθηκαν, το μεσημέρι της Κυριακής (31/5), δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ στη Μάνδρα Αττικής, για άνδρα που βρίσκεται σε ταράτσα μονοκατοικίας και απειλεί να αυτοκτονήσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρας στην οδό Βάγγου Δήμα, στη Μάνδρα Αττικής βρίσκεται στην ταράτσα μονοκατοικίας και απειλεί να αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για μαχαίρι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της ΕΛΑΣ με το άτομο στη Μάνδρα Αττικής για τον ασφαλή απεγκλωβισμό του.

