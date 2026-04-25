Μακρόν: «Ελλάς - Γαλλία, Συμμαχία» - Η επίσκεψή του σήμερα στη φρεγάτα «Κίμων»

Τις τελευταίες ώρες, ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στην Αθήνα, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα, όπου τον υποδέχθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής διπλωματικής επίσκεψης.

Η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα εντάσσεται σε μια διήμερη ατζέντα επαφών με έντονο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικαιροποίηση της στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η περιφερειακή ασφάλεια.

Στη φρεγάτα «Κίμων» σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν

Το πρόγραμμά του για σήμερα, περιλαμβάνει μια σειρά από συναντήσεις και συμβολικές επισκέψεις με έντονο πολιτικό και στρατηγικό χαρακτήρα.

Σήμερα το πρωί μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη, θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά, ενώ στη συνέχεια θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου για επίσημη συνάντηση.

Εκεί αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες και να πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στη συνέχεια το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα βρεθούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum.

Εμανουέλ Μακρόν: «Ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών»

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Παρασκευής, παρατέθηκε δείπνο προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο, από όπου ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, τονίζοντας πως η Γαλλία θα σταθεί σταθερά στο πλευρό της απέναντι σε κάθε απειλή.

«Από όλα όσα λοιπόν δεν είπα εδώ, από όσα είχα γράψει, θέλω απλά να υπενθυμίσω σε όλους όσοι είναι παρόντες εδώ στην Ελλάδα να γνωρίζετε κάτι, Πως πέραν όσων θα ήθελα να πω και όλα όσα είπα, να μην ξεχνάτε ποτέ πως οι Γάλλοι σας αγαπούν, η Γαλλία σας αγαπά. Να μην αμφιβάλλετε ποτέ και όποτε εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος ξανά, να γνωρίζετε πως θα είμαστε εδώ για εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος.

«Μην αμφισβητείτε ποτέ γιατί πραγματικά σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε με τόσο τεχνοκρατικούς όρους, η αλήθεια είναι πως η φιλία μας και η αγάπη που έχουμε για εσάς για άλλη μια φορά σφραγίζει το Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία! Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία, Ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών», κατέληξε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ