Μαίρη Λίντα: Σήμερα η κηδεία της - Η έκκληση της οικογένειάς της

Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα θα πουν το πρωί της Παρασκευής (24/7) συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, καθώς η ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στη μικρή εκκλησία που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών, μία προσωπική της επιθυμία, καθώς έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. Η τελετή θα είναι λιτή και συμβολική, όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Μαίρη Λίντα: Η παράκληση της οικογένειάς της

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει παράκληση προς όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της Μαίρης Λίντα.

Συγκεκριμένα, ζήτησε αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Γηροκομείο Αθηνών, ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης και στήριξης στον χώρο που τη φιλοξένησε με φροντίδα τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η Μαίρη Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και με μουσική πορεία πάνω από 70 χρόνια, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Μαίρη Λίντα: Η πορεία και το έργο της

Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 17 Ιουνίου 1935 με το όνομα Μαίρη Δημητροπούλου. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο της στο τραγούδι και πραγματοποίησε τις πρώτες της εμφανίσεις στη σκηνή ως παιδί. Σταδιακά καθιερώθηκε στο λαϊκό πάλκο, αποκτώντας τη χαρακτηριστική σκηνική παρουσία και τη φωνή που την έκαναν να ξεχωρίσει.

Η Μαίρη Λίντα ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής ώσπου συνάντησε το Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του ’60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίσθηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έκανε έναν δεύτερο γάμο, με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, από τον οποίο απέκτησε μία κόρη.

Η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη στις αρχές της δεκαετίας του 1950 αποτέλεσε σημείο καμπής τόσο στην προσωπική όσο και στην καλλιτεχνική της πορεία. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1954 και δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Μαζί ηχογράφησαν δεκάδες επιτυχίες και εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της εποχής, αλλά και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η Μαίρη Λίντα ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο τραγούδια που έγραψαν ιστορία, όπως τα «Περασμένες μου αγάπες», «Το τραμ το τελευταίο», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Απόψε φίλα με» και πολλές ακόμη επιτυχίες που παραμένουν διαχρονικές. Η φωνή της, με τον ιδιαίτερο λαϊκό της χαρακτήρα αλλά και τη δεξιοτεχνία στην ερμηνεία, την κατέστησε μία από τις κορυφαίες γυναικείες παρουσίες του ελληνικού πενταγράμμου.

Το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το Α’ βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι».

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου, Λίντον Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του ζεύγους ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντονυ Πέρκινς καθώς και η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Μαρία Κάλλας. Η Μαίρη Λίντα έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση, η Κωνσταντίνα και η Δήμητρα Γαλάνη , με τις οποίες είχε κιόλας συνεργαστεί στο παρελθόν.

Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά ήταν: Την σεζόν 1995-1996 με την Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη, την σεζόν 2002-2003 με την Γλυκερία στο νυχτερινό κέντρο Χάραμα και την σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο Rex.