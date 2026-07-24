Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και απλοί θαυμαστές είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα, τη «μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού» που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/7) με το όνομά της να συνδέεται με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού.

Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών.

Η κόρη της Μαίρης Λίντα, Ευαγγελία, θρηνεί τη μητέρα της πριν την εξόδιο ακολουθία / Φωτ.: Eurokinissi

Η Ευαγγελία, κόρη της Μαίρης Λίντα, έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών / Φωτ.: Eurokinissi

Συγγενείς και φίλοι μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών, στο τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα / Φωτ.: Eurokinissi

Μαίρη Λίντα: Εικόνες από την κηδεία της

Η επιλογή του χώρου είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Μαίρη Λίντα, καθώς εκεί διέμενε από το 2018 και είχε εκφράσει την επιθυμία να τελεστεί εκεί η κηδεία της. Μετά την εξόδιο ακολουθία, θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Από νωρίς το πρωί, η κόρη της τραγουδίστριας, Ευαγγελία βρίσκεται στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της.

Η οικογένειά της είχε απευθύνει παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της αντί για στεφάνια, να ενισχύσουν με δωρεές το Γηροκομείο Αθηνών, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το ίδρυμα που την φιλοξένησε και την φρόντισε τα τελευταία χρόνια.

Η Νάντια Καραγιάννη στην κηδεία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo

Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo

Ο Νικήτας Κακλαμάνης στην κηδεία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo

Στεφάνι του Νίκου Χαρδαλιά στην κηδεία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo

Το στεφάνι της οικογένειας Μοσχολιού στην κηδεία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo