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Μαίρη Λίντα: Εικόνες από την κηδεία της

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε σε μικρή εκκλησία στο Γηροκομείο Αθηνών

The LiFO team
The LiFO team
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Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία της Μαίρης Λίντα στο Γηροκομείο Αθηνών / Φωτ.: NDP Photo
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Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και απλοί θαυμαστές είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα, τη «μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού» που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/7) με το όνομά της να συνδέεται με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού.

Η Εξόδιος Ακολουθία τελέστηκε στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών.

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Η κόρη της Μαίρης Λίντα, Ευαγγελία, θρηνεί τη μητέρα της πριν την εξόδιο ακολουθία / Φωτ.: Eurokinissi
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΗΔΕΙΑ ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ Facebook Twitter
Η Ευαγγελία, κόρη της Μαίρης Λίντα, έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών / Φωτ.: Eurokinissi
ΦΕΡΕΤΡΟ ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ ΚΗΔΕΙΑ Facebook Twitter
Συγγενείς και φίλοι μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών, στο τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα / Φωτ.: Eurokinissi

Μαίρη Λίντα: Εικόνες από την κηδεία της

Η επιλογή του χώρου είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Μαίρη Λίντα, καθώς εκεί διέμενε από το 2018 και είχε εκφράσει την επιθυμία να τελεστεί εκεί η κηδεία της. Μετά την εξόδιο ακολουθία, θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Από νωρίς το πρωί, η κόρη της τραγουδίστριας, Ευαγγελία βρίσκεται στην εκκλησία για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της.

Η οικογένειά της είχε απευθύνει παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της αντί για στεφάνια, να ενισχύσουν με δωρεές το Γηροκομείο Αθηνών, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το ίδρυμα που την φιλοξένησε και την φρόντισε τα τελευταία χρόνια.

ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ Facebook Twitter
Η Νάντια Καραγιάννη στην κηδεία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo
ΚΗΔΕΙΑ ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ Facebook Twitter
Πλήθος κόσμου στην κηδεία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Facebook Twitter
Ο Νικήτας Κακλαμάνης στην κηδεία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ Facebook Twitter
Στεφάνι του Νίκου Χαρδαλιά στην κηδεία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo
ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΑ ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ Facebook Twitter
Το στεφάνι της οικογένειας Μοσχολιού στην κηδεία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ Facebook Twitter
Η εκκλησία του Άγιου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Μαίρης Λίντα / Φωτ.: NDP Photo
Ελλάδα

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