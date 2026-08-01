Μαίνονται οι φωτιές σε Βοιωτία και δυτική Αττική: Τρία μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό, καμένα σπίτια και νέες εκκενώσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη ημέρα η μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές στη Βοιωτία και τη δυτική Αττική, όπου οι φλόγες έχουν καταστρέψει σπίτια και δασικές εκτάσεις και εξακολουθούν να απειλούν οικισμούς γύρω από το Πόρτο Γερμενό.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στα μέτωπα της Βοιωτίας και της δυτικής Αττικής επιχειρούν 420 πυροσβέστες, 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δασοκομάντων, εθελοντές και 120 οχήματα.

Για τις επιχειρήσεις από αέρος έχουν διατεθεί 19 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, ένα από τα οποία έχει συντονιστικό ρόλο. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά τις πτήσεις και κατά διαστήματα δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να πραγματοποιούν ρίψεις.

Τρία μέτωπα φωτιάς γύρω από το Πόρτο Γερμενό

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού υπάρχουν τρία μέτωπα. Το πρώτο καίει μέσα στο πευκοδάσος, το δεύτερο κινείται προς την Αγία Παρασκευή και το τρίτο προς τον Μύτικα.

Σε τμήμα της περιοχής, οι φλόγες έχουν σχηματίσει σχεδόν ενιαία ζώνη γύρω από το πευκοδάσος ανάμεσα στον Μύτικα, τους Φιλίππους και το Πόρτο Γερμενό. Οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου προκαλούν αναζωπυρώσεις και μεταφέρουν καύτρες σε μεγάλες αποστάσεις.

Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονταν στην Αγία Παρασκευή, στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο να απομακρυνθούν προς τα Βίλια.

Περισσότερα από 20 έως 25 σπίτια εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς μόνο στο Πόρτο Γερμενό, χωρίς να υπολογίζονται οι ζημιές στους γύρω οικισμούς. Η καταγραφή συνεχίζεται και ο τελικός αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Ένα ακόμη σπίτι κάηκε στην Αγία Παρασκευή, όταν φλεγόμενο κουκουνάρι που μετέφερε ο άνεμος προκάλεσε νέα εστία κοντά στην κατοικία.

Νωρίς το πρωί, πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και σκάφος του Λιμενικού απομάκρυναν με ασφάλεια 12 ανθρώπους από παραλία του Πόρτο Γερμενού.

Δύο ενεργά μέτωπα στη Βοιωτία

Στη Βοιωτία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε δύο σημεία: βόρεια της Δόμβραινας και προς τη Λιβαδόστρα.

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ξηρονομή και στην περιοχή του Καλαμακίου πήραν μεγάλες διαστάσεις, έκαψαν δασικές εκτάσεις και προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και περιουσίες.

Για τη Λιβαδόστρα εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τον οικισμό. Οι θυελλώδεις άνεμοι συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις φλόγες και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Η ομάδα «Δευκαλίων» και μηχανήματα που διέθεσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία.

Δυνάμεις της Αστυνομίας πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βοηθούν στην απομάκρυνση κατοίκων, ενώ πληρώματα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς για το Σάββατο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 5.

Φωτιά στα Φάρσαλα — Υποψίες για εμπρησμό

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην Κυρά Φαρσάλων, στη Λάρισα, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού.

Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη της Πολιτικής Προστασίας.

Για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι η φωτιά μπορεί να προκλήθηκε σκόπιμα.

Στο Συντονιστικό Κέντρο ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα.

Η ενημέρωση επικεντρώθηκε κυρίως στις μεγάλες φωτιές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, που επεκτάθηκαν προς το Πόρτο Γερμενό, και στην Ξηρονομή.

Μετά τη σύσκεψη, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στους πυροσβέστες, στους εθελοντές και στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, ΕΡΤ news

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