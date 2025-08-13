Μαίνονται οι φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα: Νέες εκκενώσεις περιοχών

Συνεχίζουν να καίνε οι φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκοχορό, του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας, εξαιτίας της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Επίσης, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Ρωμανός, του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να απομακρυνθούν προς την Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Φωτιά στη Χίο: Χώρις ρεύμα για ημέρες στα βόρεια του νησιού

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει από χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου, το μεσημέρι, δασική και χαμηλή βλάστηση στη βορειοδυτική Χίο. Το βάρος αυτή τη στιγμή, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πέφτει στα δυο πύρινα μέτωπα. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το άλλο που είναι και το πιο δύσκολο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι επικεντρώθηκε στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μη φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα. Λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα για εκκένωση της Σπαρτούντας, κατευθύνοντας τον κόσμο προς τα Καρδάμυλα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ.

Στο μεταξύ, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν για αρκετές ημέρες τα χωριά της βορειοδυτικής Χίου που επλήγησαν από τη συνεχιζόμενη καταστροφική πυρκαγιά. Όπως έγινε γνωστό οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον 150 καμένους στύλους ηλεκτροδότησης και η αποκατάστασή τους απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στελέχη της επιχείρησης επισημαίνουν ότι η πρώτη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό, διαδικασία που θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες. Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και στα χωριά Παραπαριά, Ποταμιά και λοιπές περιοχές της Αμανής, παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν πάνω από 7 έως 10 μέρες για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Κι όλα αυτά ενώ δεν αποκλείεται η κατάσταση να επιδεινωθεί, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει με ανοιχτά μέτωπα.

Προκειμένου πάντως να επιταχυνθούν οι εργασίες επανηλεκτροδότησης, στη βορειοδυτική Χίο έρχονται συνεργεία ενίσχυσης από τη Βόρεια Ελλάδα, αποτελούμενα από 40 τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Επίσης, ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων της Χίου δημιουργήθηκε και λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και θα λειτουργεί επικουρικά επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί πατώντας ΕΔΩ.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μάχη για δεύτερο 24ωρο

Επιπλέον, συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο η μάχη με τις φλόγες στη Ζάκυνθο, με δύο πύρινα μέτωπα να προβληματίζουν τις πυροσβεστικές αρχές του νησιού.

Το πρώτο μέτωπο καίει δασική έκταση πάνω από τα χωριά Λαγωπόδο, Ρομίρι, Παντοκράτορας και Μουζάκι. Στους κατοίκους των παραπάνω χωριών έχει σταλεί μήνυμα του 112 ώστε να μετακινηθούν προς την πόλη της Ζακύνθου.

Το δεύτερο μέτωπο είναι στο χωριό Κοιλιωμένος, με τους πυροσβέστες να δίνουν ακόμα μια μάχη με την πύρινη λαίλαπα.

Αυτή τη στιγμή στο νησί βρίσκονται και επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Φωτιά στην Πρέβεζα: Δύσκολη η κατάσταση στη Φιλιππιάδα

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Φιλιππιάδα και στα περισσότερα χωριά του Δήμου Ζηρού, αφού παρά την ύφεση στα μέτωπα, που σημειώθηκε το πρωί, πλέον η εικόνα είναι ανάλογη με εκείνη της χθεσινής ημέρας.

Οι φωτιές αναζωπυρώθηκαν και το 112 ηχεί και πάλι στα περισσότερα χωριά, προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν, είτε προς τα Γιάννενα είτε προς την Άρτα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ενισχυμένες με εναέρια μέσα, δίνοντας μάχη στην Παλιά Φιλιππιάδα, όπου από τις 4 το απόγευμα και μετά η φωτιά αναζωπυρώθηκε και μπήκε μέσα στον οικισμό.

Εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης και πολλά σπίτια σώθηκαν από τις φλόγες την τελευταία στιγμή.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, για Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια ΒΑ Πελοπόννησο και Θράκη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή με εντολή του αρχηγού, καθώς και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ για τις ανωτέρω περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για μια ακόμα φορά, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.