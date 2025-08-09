Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Μάχη για να περιοριστεί πριν ενισχυθούν εκ νέου οι άνεμοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια περιορισμού της μεγάλης φωτιάς στην Ανατολική Αττική που έκαιγε ανεξέλεγκτη όλο το βράδυ.

Στον οικισμό της Τριανταφυλλιάς, γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, η φωτιά παρουσίασε ύφεση, ενώ λίγο μετά τις 04:30 η εικόνα στο Θυμάρι βελτιώθηκε, αν και παρέμειναν διάσπαρτες εστίες. Ωστόσο, στις 05:30 σημειώθηκε σοβαρή αναζωπύρωση, δημιουργώντας νέο μέτωπο στην περιοχή, το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Δύο αεροσκάφη Canadair και 5 ελικόπτερα επιχειρούν από νωρίς το πρωί στο πύρινο μέτωπο στην Ανατολική Αττική. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 264 πυροσβέστες, 79 οχήματα, δέκα ομάδες πεζοπόρων και εθελοντές.

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Νέα εστία και μηνύματα 112

Λίγο μετά τις 04:30, εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους Αγίου Νικολάου και Μαύρου Λιθαριού, καθώς προέκυψε ισχυρή αναζωπύρωση της φωτιάς: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι, απομακρυνθείτε προς Αθήνα».

Νέο μήνυμα εστάλη λίγο πριν τις 7 το πρωί για την περιοχή Χάρβαλο, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν να εκκενώσουν προς Ανάβυσσο.

Στην Παλαιά Φώκαια, πολλές κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Ένας νεκρός - Εκτεταμένες καταστροφές

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 14:00 χθες, σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων κινήθηκε ταχύτατα ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς. Ένας ηλικιωμένος άνδρας, 76 ετών, βρέθηκε απανθρακωμένος σε πλινθόκτιστη κατασκευή κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς, στο Τογάνι Κερατέας.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Στο πεδίο επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 79 οχήματα, υποστηριζόμενοι από δεκάδες εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Στην αεροπυρόσβεση συμμετείχαν 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων δύο για τον συντονισμό, με τα εναέρια μέσα να επανέρχονται με το πρώτο φως.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, ανάμεσά τους 35 από γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια. Το Λιμενικό διαθέτει τρία πλωτά μέσα σε ετοιμότητα για πιθανή θαλάσσια εκκένωση, ενώ το ΕΚΑΒ έχει ενισχύσει τις δυνάμεις του με 12 ασθενοφόρα, 2 κινητές μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Οι καιρικές συνθήκες και νέα προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο

Σύμφωνα με το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, χθες έπνεαν βόρειοι άνεμοι 7-8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση τη νύχτα, αλλά νέα ενίσχυση από το πρωί. Η αλληλεπίδραση των ανέμων με την τοπογραφία της περιοχής ευνοεί την εκρηκτική συμπεριφορά της φωτιάς.

Σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 5) σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Το AtmoHub αναφέρει πως ο πυκνός καπνός από την Κερατέα έφτασε στα Αντικύθηρα σε περίπου τέσσερις ώρες, διανύοντας 240 χλμ. με μέση ταχύτητα 60 χλμ./ώρα, ενώ μεταφερόμενος καπνός από πυρκαγιές στην Τουρκία επηρεάζει την ποιότητα αέρα στην Αθήνα.