Μαχητικά αεροσκάφη: Γιατί πέταξαν πάνω από την Αθήνα

Ιδιαίτερα αισθητή έγινε στο κέντρο της Αθήνας η διέλευση μαχητικών αεροσκαφών νωρίτερα το απόγευμα και το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου.

Μία από τις πτήσεις πραγματοποιήθηκε σε σχετικά χαμηλό ύψος, αναστατώνοντας κατοίκους σε περιοχές του κέντρου της πόλης.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για αιφνιδιαστική ενέργεια, καθώς είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από την Αττική πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για την ορκωμοσία των νέων ανθυποσμηναγών και ανθυπολοχαγών της Σχολής Ικάρων.



