Μάγδα Φύσσα: Καταγγελία για λεκτική επίθεση από υποστηρικτή της Χρυσής Αυγής

Λεκτική επίθεση σε βάρος της Μάγδας Φύσσα από υποστηρικτή της Χρυσής Αυγής καταγγέλλουν οι συνήγοροι της οικογένειας.

«Εξύβρισε χυδαία την ίδια με λόγια και χειρονομίες και προσέβαλε τη μνήμη του Παύλου Φύσσα παρουσία μαρτύρων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με τους δικηγόρους να επισημαίνουν ότι το περιστατικό έγινε στη συμβολή των οδών Λ. Αλεξάνδρας και Λουκάρεως, κατά τη διακοπή της συνεδρίασης στο Εφετείο.

Η ανακοίνωση των συνηγόρων της οικογένειας Φύσσα:

«Σήμερα 2 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης απολογίας των κατηγορουμένων για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, κατά τη διάρκεια της διακοπής της συνεδρίασης, επί της συμβολής των οδών Λ. Αλεξάνδρας και Λουκάρεως, υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής που προηγουμένως ήταν εντός της δικαστικής αίθουσας, επιτέθηκε λεκτικά στη Μάγδα Φύσσα. Εξύβρισε χυδαία την ίδια με λόγια και χειρονομίες και προσέβαλε τη μνήμη του Παύλου Φύσσα παρουσία μαρτύρων.



Η διαρκής επίθεση των υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής, εντός και εκτός του δικαστηρίου σε βάρος της Μάγδας Φύσσα, αναδεικνύει το μένος της οργάνωσης για οποιονδήποτε στέκεται απέναντί τους. Ειδικότερα, στο πρόσωπο της Μάγδας Φύσσα, οι απολογητές των εγκληματικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής βλέπουνε τον ίδιο τον Παύλο και για αυτόν τον λόγο συνεχίζουν τις επιθέσεις σε βάρος της.



Καλούμε όλους και όλες στο δικαστήριο της Χρυσής Αυγής, να γίνουν ασπίδα ενάντια στις χυδαίες επιθέσεις που υφίστανται τα θύματα και οι οικογένειές τους από τα υπολείμματα των υποστηρικτών τους.

Οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα

Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος

Χρύσα Παπαδοπούλου

Ελευθερία Τομπατζόγλου

Μαρίνα Δαλιάνη

Αργύρης Συρίγος»