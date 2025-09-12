Μάγδα Φύσσα για αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: «Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα»

Ο Νίκος Μιχαλολιάκος, άλλοτε αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποφυλακίστηκε με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Λαμίας, έπειτα από αίτησή του για λόγους υγείας.

Η απόφαση αυτή, που συνοδεύεται από κατ’ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους, έρχεται να αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για τα όρια της δικαιοσύνης, αλλά και να πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων και την κοινωνία των πολιτών.

Η αντίδραση της Μάγδας Φύσσα

Η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, μίλησε στον ΣΚΑΪ λίγη ώρα μετά την είδηση, εκφράζοντας την αγανάκτησή της:«Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα. Είμαι πάρα πολύ οργισμένη», είπε με σπασμένη φωνή, δηλώνοντας σοκαρισμένη αλλά και βαθιά απογοητευμένη από τη δικαστική εξέλιξη.

Η κυρία Φύσσα, που όλα αυτά τα χρόνια έχει ταυτιστεί με τον αγώνα ενάντια στον φασισμό, σημείωσε ότι αισθάνεται πως η κοινωνία δέχεται ξανά ένα πλήγμα στη μνήμη των θυμάτων της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Δικαστικό Συμβούλιο Λαμίας έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης του Μιχαλολιάκου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές, όταν είχε αναιρεθεί προηγούμενη αποφυλάκισή του.

Η ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του είχε επιβληθεί για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης παραμένει ενεργή, ωστόσο ο πρώην ηγέτης της Χρυσής Αυγής θα εκτίσει το υπόλοιπο σε κατ’ οίκον περιορισμό.