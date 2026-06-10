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Μάγδα Φύσσα: «Δεν βρίσκεις τη δικαιοσύνη μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Είναι για τους ισχυρούς»

Η μητέρα του Παύλου Φύσσα - καλεσμένη του συνεδρίου The Upfront Initiative - μίλησε για τη ζωή της μετά τη δολοφονία του γιου της, τον αγώνα για δικαιοσύνη αλλά και τον φασισμό που, όπως τόνισε, βρίσκεται ακόμη μπροστά μας

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Tsomokos Communications
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Με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση πραγματοποιήθηκε η συζήτηση της Μάγδας Φύσσα στο πλαίσιο του συνεδρίου The Upfront Initiative, που διοργανώθηκε για πέμπτη χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Η μητέρα του Παύλου Φύσσα αναφέρθηκε στη ζωή της μετά τη δολοφονία του γιου της, στη μνήμη, τη δικαιοσύνη και τον διαρκή αγώνα απέναντι στον φασισμό και τον ρατσισμό.

Η ίδια, συνομιλώντας με τον Διευθυντή Σύνταξης της LiFO, Γιάννη Πανταζόπουλο, περιέγραψε τα τελευταία δεκατρία χρόνια ως μια συνεχόμενη διαδικασία αλλαγής και επαναπροσδιορισμού, σημειώνοντας ότι «κάθε μέρα είναι διαφορετική από εκείνη τη νύχτα».

«Κάθε μέρα αλλάζει από εκείνο το ξημέρωμα, κάθε μέρα είναι και μια αλλαγή από εκείνη την ημέρα», είπε αναφερόμενη στη νύχτα της δολοφονίας του γιου της. «Επαναπροσδιορίζεσαι», πρόσθεσε.

«Οι μεγαλύτεροι αποτύχαμε»

Ερωτηθείσα τι είναι αυτό που εξακολουθεί να της δίνει ελπίδα, στάθηκε στις νεότερες γενιές. «Τα παιδιά και το καθαρό τους βλέμμα. Οι μεγαλύτεροι αποτύχαμε. Παρ’ όλα αυτά βλέπεις το καθάριο βλέμμα και πιστεύεις ότι ίσως κάτι αλλάξουν τα νέα παιδιά που δεν αλλάξαμε εμείς». Αναφερόμενη στον Παύλο Φύσσα, είπε πως αν μπορούσε σήμερα να του μιλήσει, θα του ζητούσε «να χαμογελάει και να φωτίζει τον κόσμο». Όπως τόνισε, «θέλω τον Παύλο να χαμογελάει - με το καθάριο του βλέμμα άλλαξε πολλά παιδιά».

Μάγδα Φύσσα: «Δεν βρίσκεις τη δικαιοσύνη μέσα στις δικαστικές αίθουσες. Είναι για τους ισχυρούς» Facebook Twitter
Η Μάγδα Φύσσα μαζί με τον Διευθυντή Σύνταξης της LiFO, Γιάννη Πανταζόπουλο/Φωτογραφία: Tsomokos Communications

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