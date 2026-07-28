Μαφία της Κρήτης: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής Χανίων, σχετικά με την υπόθεση της «Μαφίας της Κρήτης».

Ο ιατροδικαστής είχε λάβει τη Δευτέρα προθεσμία για να απολογηθεί αργότερα την ίδια μέρα καθώς υπήρξε αλλαγή του συνηγόρου υπεράσπισης.

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθεροι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος

Μετά από πολύωρη απολογία, η οποία ολοκληρώθηκε στις 2 τα ξημερώματα, ο ιατροδικαστής Χανίων που αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία προκειμένου να εκδώσει ψευδείς εκθέσεις και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τη σχετική δικογραφία, οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο από όπου και αποχώρησε με όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Οι δικηγόροι του δήλωσαν πως από την απολογητική διαδικασία, που διήρκησε 6 ώρες, δεν προέκυψαν οι λεγόμενες σοβαρές ενδείξεις για την ενοχή του κατηγορούμενου.

Παράλληλα, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και ο καθηγητής τοξικολογίας, ο οποίος κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου, για ενέργεια η οποία αντίκειται στα καθήκοντά του κατ’ εξακολούθηση και από υπαίτιο που τελεί την πράξη κατ’ επάγγελμα και ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση.

Στον καθηγητή επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και η καταβολή εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ με προθεσμία καταβολής την 30η Σεπτεμβρίου.

Ο τοξικολόγος φέρεται να εξέδιδε και «κατά παραγγελία» τοξικολογικές εκθέσεις, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, με στόχο-σύμφωνα με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να δημιουργούνται ευνοϊκότερα δεδομένα για συγκεκριμένα πρόσωπα και να επηρεάζεται η εξέλιξη κρίσιμων υποθέσεων. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι συνήγοροι του ο κατηγορούμενος δεν εμπλέκεται σε τίποτα αξιόποινο, ενώ επέκριναν τα όσα του καταλόγισαν οι Αρχές στο μέγεθος της εμπλοκής του ίδιου στην υπόθεση, αναφέροντας χαρακτηριστικά, πως «πρόκειται για ένα φιάσκο που θα καταπέσει ενώπιον του δικαστηρίου».

Μετά την αποκάλυψη της πρώτης φάσης της «Μαφίας της Κρήτης», εκδόθηκαν διαδοχικά βουλεύματα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών προσώπων που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν φυσικές επιτηρήσεις, αναλύθηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες και ψηφιακά πειστήρια, συλλέχθηκαν έγγραφα και ελήφθησαν καταθέσεις μαρτύρων.

Στη δικογραφία καταγράφονται σοβαρές υποθέσεις, κάποιες εκ των οποίων μάλιστα είχαν απασχολήσει εκτενώς την κοινή γνώμη, στις οποίες φέρεται να υπήρξαν «παρεμβάσεις».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΕΡΤ