«Μαφία Κρήτης»: Ο κληρικός στο «κάδρο» των Αρχών αρνείται τις κατηγορίες

Στη σκιά των ερευνών για τη λεγόμενη «μαφία της Κρήτης», κληρικός που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση καταπάτησης εκκλησιαστικής περιουσίας έδωσε τη δική του απάντηση, υποστηρίζοντας ότι «τα περισσότερα από όσα λέγονται δεν ισχύουν».

Η υπόθεση αφορά έκταση 175 στρεμμάτων που ανήκε σε ιερά μονή στα Χανιά και την οποία φέρονται να κατέχουν δύο αδέλφια, ιδιοκτήτες ξενοδοχείου και ύποπτα για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με τις Αρχές, για την πώληση της έκτασης απαιτούνταν βεβαίωση από τη μονή ότι η περιοχή δεν της ανήκει. Το σχετικό έγγραφο βρέθηκε υπογεγραμμένο από τον συγκεκριμένο κληρικό.

Ο ίδιος, μιλώντας στο MEGA, χαρακτήρισε «γελοία» τη βεβαίωση του 2017, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν τότε ηγούμενος και ότι η επίμαχη περιοχή είχε καταπατηθεί ήδη «εδώ και 30 χρόνια». Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε προχωρήσει σε τοπογραφικά για να καταγραφούν οι εκτάσεις της μονής, ενώ επέρριψε ευθύνες και σε άλλους κληρικούς για την αδράνεια του παρελθόντος.

«Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι μού έκαναν μαρτυρική τη ζωή, αλλά τα περισσότερα όσα λέγονται δεν ισχύουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει κληθεί ακόμη από τη Δικαιοσύνη: «Μου λένε ότι αναμένεται ένταλμα σύλληψης· όταν κληθώ, θα πάω».

