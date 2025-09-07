«Μαφία Κρήτης»: Αρνείται τις κατηγορίες ο φερόμενος ως «αρχηγός»

Τις βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εμπλέκεται σε ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς διαψεύδει ο ξενοδόχος από την Κρήτη, ο οποίος εμφανίζεται ως «αρχηγικό στέλεχος» μαζί με τον αδελφό του.

«Δεν είχαμε καμία σχέση με την υποτιθέμενη οργάνωση. Δεν γνωρίζαμε κανέναν από το κατηγορητήριο», δήλωσε στο Star, αρνούμενος κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.

Τα δύο αδέλφια απολογήθηκαν την Παρασκευή και κρίθηκαν προσωρινά ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους, αυτή τη φορά για δεύτερη δικογραφία που αφορά εκβιασμούς και συναλλαγές με επίκεντρο εκκλησιαστική περιουσία. Έτσι οδηγήθηκαν ξανά στη φυλακή και θα απολογηθούν εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη.

Η υπόθεση αφορά 175 στρέμματα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στον Σταυρό Ακρωτηρίου, τα οποία αγοράστηκαν από ισραηλινό όμιλο μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων. Ο ξενοδόχος υποστηρίζει ότι πρόκειται για νόμιμη περιουσία του αδελφού του, η οποία προέρχεται από τον παππού τους και από αγορές ιδιωτών.

«Είναι του αδελφού μου, τα έχει νόμιμα από τον παππού του και πολλά αγορασμένα από μεγάλο επιχειρηματία που έχει αποβιώσει. Η Μονή δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Έχει ήδη κερδίσει στο δικαστήριο 750 στρέμματα από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν μπορεί να τα θέλει όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για το οπτικοακουστικό υλικό και τον Καμμένο

Σχετικά με το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η φωνή που ακούγεται δεν είναι δική του, αλλά «τεχνητής νοημοσύνης».

Όσο για τη συνομιλία που φέρεται να είχε με τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, ισχυρίστηκε ότι έγινε σε φιλικό πλαίσιο και «ήταν αστεϊσμός».

Η δεύτερη δικογραφία περιλαμβάνει ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες, όπως: