Λυκαβηττός: Άγνωστος επιτέθηκε σε 22χρονη αγκαλιάζοντάς τη βίαια

Άγνωστος επιτέθηκε σε 22χρονη στον Λυκαβηττό, το βράδυ το της Κυριακής 31 Μαΐου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που η 22χρονη περπατούσε στην περιοχή, ο άνδρας την αγκάλιασε από την πίσω μεριά, βίαια. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον απωθήσει και προσπάθησε να διαφύγει από την πλαγιά του λόφου.

Όμως, στην προσπάθεια της να φύγει έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στους αγκώνες και τα γόνατα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας περίοικος ο οποίος αντιλήφθηκε τι συνέβη, κυνήγησε τον δράστη, ο οποίος τελικά κατάφερε να διαφύγει.

Την υπόθεση ερευνά το ΤΔΕΕ Εξαρχείων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ