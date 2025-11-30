Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (30/11) στην περιοχή της Λούτσας, όταν Ι.Χ. εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρεις πεζούς.

Το αποτέλεσμα ήταν ο ένας εξ' αυτών να τραυματιστεί θανάσιμα και να τραυματιστούν οι άλλοι δύο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις πεζοί παρασύρθηκαν καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τη λεωφόρο.

Ο οδηγός του Ι.Χ. φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο οδηγός του οχήματος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.