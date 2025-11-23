Λουτράκι: «Θέλω κι εγώ την ασφάλειά μου» επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο - Τι λένε συνάδελφοί της

Δασκάλα στο Λουτράκι κατήγγειλε 6χρονο μαθητή της πως την θώπευσε, αγγίζοντάς τη στην περιοχή του στήθους, όταν της έδειξε τη ζωγραφιά του.

Η γυναίκα που εργάζεται 25 χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης και διδάσκει μικρούς μαθητές, θεωρεί πως ένα παιδί 6 χρονών γνωρίζει πως αυτό που έκανε, δεν επιτρέπεται.

Μιλώντας στο Mega, η δασκάλα είπε χαρακτηριστικά «δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι, θέλω κι εγώ την ασφάλειά μου». «Ήρθε στην έδρα να μου δείξει τη ζωγραφική του και εκείνη την ώρα συνέβη αυτό το άσχημο περιστατικό. 25 χρόνια πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό» συνέχισε.

«Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν είμαστε μωρά παιδιά τώρα. Ένα παιδί 6 χρονών πιστεύω ότι καταλαβαίνει. Δεν είναι ένα μωρό ενός έτους που δεν καταλαβαίνει. Εκεί είναι το θέμα. Για σκεφτείτε κι εσείς... 6 χρονών θα τα κάνατε αυτά σε έναν εκπαιδευτικό; Εγώ δεν τολμούσα».

Λουτράκι: Τι λένε συνάδελφοι της δασκάλας

«Eμείς είμαστε εργαζόμενοι και θέλουμε να προστατευτούμε και εμείς, δεν θέλουμε να συμβεί ξανά αυτό το περιστατικό, δηλαδή εγώ το έκανα για προστασία και για μένα και για τα άλλα παιδάκια για να μην συμβεί ξανά» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων της, ήταν τόσο ανένδοτη που υποστήριζε σθεναρά πως μπροστά τους έχουν έναν «μελλοντικό βιαστή».

«Υποστήριξε ότι ''όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση στο πρόσωπο μου''. Τίποτα, ήταν πάρα πολύ κάθετη σε αυτό. Υποστήριξε ότι αυτός ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής».

«Τουλάχιστον είναι αφελές και στιγματισμός να χαρακτηρίζουμε ένα παιδί για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί στο μέλλον και τι είδους συμπεριφορά μπορεί να παρουσιάσει, είναι πάρα πολύ επιπόλαιο θα έλεγα και νομίζω άστοχο», είπε η Αλεξάνδρα Καππάτου, ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος.

Για το περιστατικό διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα, ενώ η δασκάλα απομακρύνθηκε από το σχολείο όσο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία.