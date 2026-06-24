Λουτράκι: Σε ύφεση η φωτιά στο ξενοδοχείο – Δεν υπάρχουν ενεργές εστίες

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, χωρίς να υπάρχουν πλέον ενεργές εστίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20:20 στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπήρξε κίνδυνος για παρακείμενες κατοικίες ή άλλες υποδομές, ενώ δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, με στόχο την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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