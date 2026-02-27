Λουτράκι: Ο 17χρονος και ο 19χρονος πήγαιναν στο ίδιο σχολείο - Ερευνάται τρίτο άτομο από τις Αρχές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις της υπόθεσης στο Λουτράκι, όπου ένας 17χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο τα ξημερώματα, μετά από σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 17χρονος από το Λουτράκι κατέληξε στο νοσοκομείο Κορίνθου, όπου μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος, πιθανότατα από μαχαίρι, ενώ την ίδια περίοδο, ένας 19χρονος με τραύμα στην κοιλιά μεταφέρθηκε στο «Σωτηρία» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Παρότι ο 19χρονος που νοσηλεύεται, φέρεται να αρνείται ότι τα τραύματά του προέρχονται από επίθεση με μαχαίρι, οι Αρχές σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, κάνοντας λόγο για συμπλοκή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με συμμαθητές του 17χρονου, στη συμπλοκή φέρεται να ήταν παρόν και τρίτο άτομο, το οποίο θεωρείται βασικός μάρτυρας και αναμένεται να καταθέσει για όσα συνέβησαν.

«Οι συμμαθητές του μιλάνε γι’ ένα ακόμα άτομο που ήταν παρόν στη συμπλοκή. Πρόκειται για “μάρτυρα κλειδί” από τον οποίο οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να πάρουν κατάθεσή, ώστε να δούμε, πραγματικά, τι συνέβη ανάμεσα στους ανήλικους και ενήλικους» ανέφερε χαρακτηριστικά ρεπόρτερ του ΕΡΤnews.

Παράλληλα, οι δύο νεαροί φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο, χωρίς να έχουν στενή σχέση, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως και ο αδελφός του 17χρονου έχει τραυματιστεί.