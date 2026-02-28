Λουτράκι: Ο 17χρονος δέχθηκε μαχαιριά στην προσπάθεια να προστατέψει τον 19χρονο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις της πολύκροτης υπόθεσης στο Λουτράκι, όπου ένας 17χρονος κατέληξε νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, την Παρασκευή η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να είχε εμπλοκή στον θάνατο 17χρονου στο Λουτράκι.

Μάλιστα, ο 19χρονος που νοσηλεύεται και τελικά είναι φίλος του 17χρονου θύματος, ήταν εκείνος που τον υπέδειξε ως δράστη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σχετικά με το πώς σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή, δύο ομάδες νεαρών τα ξημερώματα της Παρασκευής, φέρεται να είχαν δώσει ραντεβού για να λύσουν διαφορά σχετικά με έναν σπασμένο καθρέφτη αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ωστόσο, ένας 17χρονος φέρεται να κουβαλούσε μαχαίρι και να επιτέθηκε σε έναν 19χρονο, τραυματίζοντάς τον στον θώρακα. Το τραύμα ήταν σοβαρό, αλλά ο 19χρονος σώθηκε.

Όμως στην προσπάθειά του να προστατεύσει τον φίλο του, ο 17χρονος δέχθηκε τη μοιραία μαχαιριά και υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 19χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του «Σωτηρία», εκτός κινδύνου.

Λουτράκι: Ο φερόμενος δράστης προσπάθησε να διαφύγει για να αποφύγει τη σύλληψη

Αυτόπτες μάρτυρες και ο τραυματίας κατονόμασαν τον 17χρονο, ως φερόμενο δράστη.

Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό, με αρχικές προσαγωγές των γονιών του και δύο φίλων του για να εξεταστεί η εμπλοκή τους. Λίγη ώρα αργότερα προσήχθησαν ακόμη έξι άτομα που φέρονται να συνδέονται με τον δράστη και τα θύματα.

Μετά τη δολοφονία, ο φερόμενος δράστης προσπάθησε να διαφύγει προς την Αθήνα, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και η πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων.