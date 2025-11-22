Λουτράκι: «Μπορεί να είχα εμπάθεια όμως συνέβη» υποστηρίζει η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

Πλήθος αντιδράσεων έχει προκαλέσει η κίνηση της δασκάλας από το Λουτράκι, να καταγγέλλει 6χρονο για θωπεία.

Σε νέες της δηλώσεις το μεσημέρι του Σαββάτου στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η 55χρονη δασκάλα επιμένει σε όσα υποστηρίζει πως έγιναν στο σχολείο στο Λουτράκι, ωστόσο φέρεται να αλλάζει εν μέρει τα λεγόμενά της, κάνοντας λόγο για «εμπάθεια».

«Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη, γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη. Γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια είναι μικρά. Μπορεί κατά λάθος να αγγίξει ένα παιδάκι και τη δασκάλα άμα την αγαπάνε», ανέφερε αρχικά στις νέες δηλώσεις της.

«Παιδάκια είναι, δεν καταλαβαίνουνε, πρέπει να έχουν τα παιδάκια όρια και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς. Εάν το συνεχίσει το λάθος, μεγαλώσει και ενηλικιωθεί, καταλαβαίνετε πόσο άσχημο θα είναι, πόσες συνέπειες για το ίδιο το παιδάκι. Τα παιδιά εμείς τα αγαπάμε και το έκανα για προστασία και για το παιδάκι και για τους γονείς, να καταλάβουν ότι μήπως έχουν κάνει κάποιο λάθος και αυτοί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Μήπως κάτι πρέπει να προσέξουν περισσότερο;», συνέχισε.

«Μήπως πρέπει να τον πάνε να τον δουν κάποιοι; Η μαμά του παιδιού μου μίλησε πολύ άσχημα ότι εγώ φταίω. Εγώ φταίω που το παιδάκι με άγγιξε;», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως η δασκάλα κατήγγειλε αρχικά στον διευθυντή του σχολείου και στη συνέχεια επίσημα στην αστυνομία ότι 6χρονος μαθητής της τη θώπευσε. Αρχικά διευθυντής του σχολείου φέρεται να της εξήγησε πως πρόκειται για παιδί και χρειάζεται μια κατάλληλη σύσταση και προσέγγιση ώστε να του εξηγήσει πως αυτή η κίνηση δεν είναι η πρέπουσα.

Όμως δύο μέρες αργότερα, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός φέρεται να πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε επίσημα τον 6χρονο.