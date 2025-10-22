Λούβρο: Οι ληστές μπορεί να έχουν ήδη λιώσει τα κοσμήματα αξίας των 102 εκατ. δολαρίων

Οι γαλλικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο, σήμερα 21 Οκτωβρίου, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες της ληστείας της δεκαετίας στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, οι ληστές έσπασαν ένα παράθυρο και άρπαξαν οκτώ κομμάτια ανεκτίμητης αξίας κοσμημάτων από το μουσείο, προτού διαφύγουν μέσα σε λίγα λεπτά με μοτοσικλέτες. Το Λούβρο παρέμεινε κλειστό για τρεις ημέρες μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, η εισαγγελία του Παρισιού εκτιμά ότι η αξία των κοσμημάτων ανέρχεται σε 102,63 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ληστές πιθανό να έλιωσαν ήδη τη λεία τους

Η συνήθης «δεύτερη πράξη» για τους δράστες τέτοιων ληστειών είναι να διαλύουν ή να λιώνουν τα κλοπιμαία το συντομότερο δυνατόν -ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες- ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες εντοπισμού τους, εξηγεί η Έριν Τόμσον, καθηγήτρια εγκλημάτων τέχνης στο Κολέγιο Ποινικής Δικαιοσύνης John Jay. Η ίδια προσθέτει ότι, αν και αυτή η πρακτική μειώνει την οικονομική αξία των αντικειμένων, τα καθιστά πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν ή να συνδεθούν με το μουσείο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η ειδική αστυνομική μονάδα BRB, γνωστή για τη διαχείριση άλλων μεγάλων ληστειών υψηλού προφίλ. Πρώην αξιωματικός της μονάδας δήλωσε στο Reuters, ότι οι ερευνητές εξετάζουν υλικό από κάμερες, τηλεφωνικά δεδομένα και στοιχεία DNA. «Μπορούν να εργάζονται ομάδες ερευνητών 24 ώρες το 24ωρο για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε, εκφράζοντας «100% βεβαιότητα» ότι οι ληστές θα συλληφθούν.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη διατάξει επανεξέταση των μέτρων ασφαλείας στο Μουσείο του Λούβρου, το οποίο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, και δεσμεύθηκε να ενισχύσει την ασφάλεια σε όλα τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράρ Νταρμανέν παραδέχθηκε στο France Inter ότι οι αρχές «απέτυχαν» να προστατεύσουν τα “ανεκτίμητα” κοσμήματα. Από την πλευρά της, η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί δήλωσε στο M6TV: «Για πολύ καιρό επικεντρωνόμασταν στην ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά όχι στην ασφάλεια των έργων τέχνης.»

Τι θα κάνουν οι ληστές με τα κοσμήματα;

Τα τελευταία χρόνια, οι ληστές μουσείων έχουν σταδιακά εγκαταλείψει τα έργα τέχνης με καθαρά πολιτιστική αξία, στρεφόμενοι σε «γρήγορες ληστείες» πολύτιμων αντικειμένων, τα οποία μπορούν να αποσυναρμολογηθούν ή να πουληθούν ως πρώτη ύλη, σύμφωνα με τον Ρεμίγιους Πλατ, γενικό γραμματέα του Διεθνούς Συμβουλίου Ασφάλειας Μουσείων. «Αυτό που παρατηρούμε τα τελευταία πέντε έως επτά χρόνια είναι μια σαφής στροφή προς τις ληστείες πρώτων υλών», δήλωσε στο CNN. Αν οι δράστες του Λούβρου είναι έμπειροι, πιθανότατα σκοπεύουν να ξανακόψουν (αναδιαμορφώσουν) τους μεγαλύτερους πολύτιμους λίθους, σύμφωνα με την Τόμσον. «Η αξία βρίσκεται στην ιστορία τους, αλλά είναι εύκολο να σε εντοπίσουν αν προσπαθήσεις να πουλήσεις κάτι όπως το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, σε αντίθεση με μια χούφτα διαμάντια», εξηγεί. Σημειώνεται, ότι οι τεχνίτες που διαθέτουν τις δεξιότητες για κάτι τέτοιο είναι ελάχιστοι, γεγονός που σημαίνει πως, αν κάτι πάει «στραβά», οι πολύτιμοι λίθοι μπορεί να εντοπιστούν.

Αν όμως η διαδικασία επιτύχει, τα πετράδια μπορούν να πωληθούν πολύ εύκολα και να χαθούν για πάντα, ακόμη κι αν οι ληστές τελικά συλληφθούν. «Η ανάκτηση αντικειμένων που έχουν κλαπεί για την υλική τους αξία είναι εξαιρετικά σπάνια», καταλήγει η Τόμσον.

Λούβρο: Η ομάδα που αναλαμβάνει την εξιχνίαση της ληστείας

Η δύναμη των 100 ατόμων της BRB ασχολείται με ληστείες υψηλού προφίλ, όπως η ένοπλη ληστεία της σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν σε ξενοδοχείο του Παρισιού το 2016. Αναμένεται επίσης, να εμπλακούν ερευνητές από το Κεντρικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών.

Δεν είναι γνωστό πώς, πού ή αν τα κοσμήματα θα επανεμφανιστούν. «Οι παραβάτες που πήραν αυτά τα πετράδια δεν θα κερδίσουν 88 εκατομμύρια ευρώ αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να αποσυναρμολογήσουν αυτά τα κοσμήματα. Μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ότι θα το σκεφτούν αυτό και δεν θα καταστρέψουν αυτά τα κοσμήματα χωρίς λόγο».

Τουλάχιστον τέσσερα γαλλικά μουσεία έχουν γίνει στόχος ληστών τους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Μουσείου Adrien Dubouché στη Λιμόζ, όπου δύο κινέζικοι δίσκοι και ένα βάζο που ταξινομήθηκαν ως «ιστορικοί θησαυροί», κλάπηκαν μια νύχτα του Σεπτεμβρίου.

Σε άλλη υπόθεση, ένας εισαγγελέας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μια γυναίκα με καταγωγή από την Κίνα, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για την κλοπή χρυσού αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων (750.000 λίρες) από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού στις 16 Σεπτεμβρίου. Η 24χρονη συνελήφθη στη Βαρκελώνη στις 30 Σεπτεμβρίου και παραδόθηκε στις γαλλικές αρχές στις 13 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters, USA Today