Λορέντζο Καριέρε: Πότε θα γίνει η κηδεία του - Το πρώτο μήνυμα της αδελφής του μετά τον θάνατό του

Λεπτομέρειες για το πότε και πού θα γίνει η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε έγιναν γνωστές.

Ο Λορέντζο Καριέρε φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, το τελευταίο διάστημα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια θανάτου του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουρτάκης.

Με ανάρτηση στα Instagram Stories, ο Γιάννης Κουρτάκης ενημέρωσε φίλους και γνωστούς για την ημέρα και την ώρα της κηδείας, γράφοντας: «Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 π.μ. στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».

Λορέντζο Καριέρε: Η ανάρτηση της αδελφής του

Λίγες ώρες μετά την απώλειά του, η αδελφή του θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια με μια ιδιαίτερη ανάρτηση. «Αδερφούλη μας λατρεμένε..! Δεν υπάρχουν λόγια... Σε αγαπάμε αφάνταστα πολύ! Καλή αντάμωση Λορεντζίνο μου...» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποιος ήταν ο Λορέντζο Καριέρε

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν τραγουδιστής και μοντέλο και ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από τη συμμετοχή του Bar, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και τηλεόραση ως ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της εποχής του.

Γεννήθηκε το 1975 και ήταν γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας (Διαμάντως Κουτροπούλου) και του Ιταλού επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Από την πλευρά του πατέρα του είχε ιταλική καταγωγή. Πριν ασχοληθεί με τη μουσική, εργάστηκε ως μοντέλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2002, όταν συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι Bar του Mega όπου με τον αυθόρμητο χαρακτήρα, το χιούμορ και την ευχάριστη παρουσία του έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, μαζί με τον Γιώργο και τον Νίκο Ελεύθερα δημιούργησαν το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία με ποπ τραγούδια και πολλές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.

Όσο αφορά στην προσωπική του ζωή, ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και απέκτησαν δύο γιους. Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ασχολήθηκε με την οικογένειά του και επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός της μουσικής.