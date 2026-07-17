Λορέντζο Καριέρε: «Όταν θα ξανανταμώσουμε, θα τραγουδήσουμε ξανά» - Η νέα ανάρτηση του Γιώργου Ελεύθερα

Στην απώλεια του Λορέντζο Καριέρε αναφέρθηκε ο Γιώργος Ελεύθερας, μέσω νέας ανάρτησης στο Instagram.

Ο μουσικός και τραγουδιστής θέλησε να αποχαιρετήσει τον φίλο και πρώην συνεργάτη του, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 51 ετών, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στο reality Bar και μετά το τέλος του παιχνιδιού, μαζί με τον Νίκο Ελευθέρα σχημάτισαν το συγκρότημα «Φίλοι Για Πάντα»

Η ανάρτηση του Γιώργου Ελεύθερα:

«Όταν θα ξανανταμώσουμε εκεί ψηλά

Θα τραγουδήσουμε ξανά

Εκείνο το τραγούδι που σου άρεσε πολύ

Και το αφήσαμε στη μέση

Νίκος, Γιώργος, Λορέντζο

Φίλοι για πάντα».

Ποιος ήταν ο Λορέντζο Καριέρε

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν τραγουδιστής και μοντέλο και ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από τη συμμετοχή του Bar, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και τηλεόραση ως ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της εποχής του.

Γεννήθηκε το 1975 και ήταν γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας (Διαμάντως Κουτροπούλου) και του Ιταλού επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Από την πλευρά του πατέρα του είχε ιταλική καταγωγή. Πριν ασχοληθεί με τη μουσική, εργάστηκε ως μοντέλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2002, όταν συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι Bar του Mega όπου με τον αυθόρμητο χαρακτήρα, το χιούμορ και την ευχάριστη παρουσία του έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, μαζί με τον Γιώργο και τον Νίκο Ελεύθερα δημιούργησαν το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία με ποπ τραγούδια και πολλές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.

Όσο αφορά στην προσωπική του ζωή, ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και απέκτησαν δύο γιους. Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ασχολήθηκε με την οικογένειά του και επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός της μουσικής.