Λορέντζο Καριέρε: Οι «Φίλοι για Πάντα» τον αποχαιρετούν - Η πρώτη ανάρτηση του Γιώργου Ελεύθερα

Το δικό τους «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε θέλησαν να πουν οι «Φίλοι για Πάντα».

Το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα» δημιουργήθηκε το 2003, λίγο μετά το τέλος του τηλεοπτικού ριάλιτι Bar του Mega. Η ιδέα για τη δημιουργία του προέκυψε όταν δύο από τα μέλη, Λορέντζο Καριέρε και Γιώργος Ελεύθερας, έγιναν γνωστά μέσα από το παιχνίδι και αποφάσισαν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μουσική.

Τα μέλη του συγκροτήματος ήταν ο Γιώργος Ελεύθερας, ο Νίκος Ελεύθερας και ο Λορέντζο Καριέρε. Το συγκρότημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με ποπ τραγούδια και ζωντανές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.

Οι δρόμοι των μελών του συγκροτήματος μουσικά μπορεί να χωρίστηκαν στην πορεία, ωστόσο η φιλία τους φαίνεται ότι παρέμεινε ζωντανή αφού σε δηλώσεις του πριν μερικά χρόνια ο Γιώργος Ελεύθερας είχε πει: «Υπάρχουν θέματα στη ζωή που σε τραβάνε. Εντάξει, όταν κάνεις οικογένεια είναι σίγουρο ότι θα απομακρυνθείς, έτσι είναι το φυσιολογικό μάλλον. Από φίλοι για πάντα, γίναμε αδέλφια για πάντα».

H είδηση θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, προκάλεσε θλίψη και στους «Φίλους για πάντα» με τον Γιώργο Ελεύθερα να δημοσιεύει στα social απόσπασμα από ένα video clip τους, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι Stairway to Heaven των Led Zeppelin.

«Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα» έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Ελεύθερας.

Την ανάρτηση έκανε αναδημοσίευση ο Νίκος Ελεύθερας.

Ποιος ήταν ο Λορέντζο Καριέρε

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν Έλληνας τραγουδιστής και μοντέλο και ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέσα από τη συμμετοχή του Bar, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και τηλεόραση ως ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της εποχής του.

Γεννήθηκε το 1975 και ήταν γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας (Διαμάντως Κουτροπούλου) και του Ιταλού επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Από την πλευρά του πατέρα του είχε ιταλική καταγωγή. Πριν ασχοληθεί με τη μουσική, εργάστηκε ως μοντέλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε το 2002, όταν συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι Bar του Mega όπου με τον αυθόρμητο χαρακτήρα, το χιούμορ και την ευχάριστη παρουσία του έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, μαζί με τον Γιώργο και τον Νίκο Ελεύθερα δημιούργησαν το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία με ποπ τραγούδια και πολλές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα.

Όσο αφορά στην προσωπική του ζωή, ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και απέκτησαν δύο γιους. Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ασχολήθηκε με την οικογένειά του και επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός της μουσικής.