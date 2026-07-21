Λορέντζο Καριέρε: «Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς» - Η ανάρτηση του γιου του

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε, ο γιος του Ρομπέρτο έκανε μια μακροσκελή και συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Ο Λορέντζο Καριέρε πέθανε στις 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας. Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά και είχαν αποκτήσει δύο γιους.

«Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου», γράφει στην αρχή της ανάρτησής του ο Ρομπέρτο Καριέρε.

«Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί… με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη. Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα», προσθέτει.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους.



Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί… με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη.



Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα.



Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας.



Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά… γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις.



Για πάντα ο ήρωάς μας.

Για πάντα ο πατέρας

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε… θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή.