Λογομαχία αγροτών σε ζωντανή μετάδοση - «Δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί»

Τεταμένο είναι το κλίμα μεταξύ των αγροτών στα μπλόκα με τις διαφωνίες σχετικά με τις κινητοποιήσεις να είναι πολλές, καθώς οι τόνοι ανέβηκαν σε ζωντανή μετάδοση.

Ο έντονη συζήτηση έγινε μεταξύ του γραμματέα των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστου Τσίλια, και του Κώστα Σέφη από τον αγροτικό σύλλογο Κυμίνων-Μαλγάρων, την ώρα που μίλαγαν στην ΕΡΤ.

Ο Χρήστος Τσίλιας παίρνοντας τον λόγο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς τι ρόλο παίζουμε; Του τροχονόμου; Η κυβέρνηση ανακοίνωσε κάποια πράγματα, εμείς δεν κλείσαμε ραντεβού για διάλογο, θορύβησε τον Τζέλα και τον Μαρούδα γιατί ποτέ δεν έκατσα μαζί τους 35 χρόνια στον συνδικαλισμό. Πόσο να κάτσουμε ακόμα στον δρόμο; Άκουγα τον κ. Βασιλείου από τα μπλόκα ότι θα ξεκινήσει διάλογος μετά τα Φώτα. Αν είμαστε λαγοί θα πάμε στις αποκριές. Εμείς τους καλούμε και δεν έρχονται».

Άμεση ήταν η απάντηση του Κώστα Σέφη που ανέφερε χαρακτηριστικά. «Με λυπεί να ακούω για κόμματα. Εκτίθεστε με αυτά που κάνετε. Σε αυτό δεν μπορώ να συμμετέχω, υπάρχει η πλειοψηφία των μπλόκων».

Η λογομαχία μεταξύ των δύο αγροτών

Τσίλιας: Γιατί με είπαν καλικάντζαρο; Πάτε πρώτοι να είστε εσείς.

Σέφης: Δεν θα γίνουμε καλικάντζαροι, ούτε λαγοί, υπάρχουν αποφάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τσίλιας: Σε ποιον τα λες αυτά;

Σέφης: Ο κύριος δείχνει τις προσθέσεις του, δεν θα περάσει αυτό, δεν χρειάζεται να κάνουμε διάλογο.

Τσίλιας: 35 χρόνια ήμασταν «εμείς και εσείς». Εμείς πήραμε απόφαση και πουθενά δεν λέμε ότι πάμε σε ραντεβού. Είπαμε προχθές ότι πρέπει να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ούτε ειπώθηκε κάτι παραπάνω.