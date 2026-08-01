Λόφος Λυκαβηττού: Ανοιχτός από σήμερα τα μεσάνυχτα - Παραμένει κλειστός ο Λόφος Φινόπουλου

Αίρεται σήμερα τα μεσάνυχτα η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής επισκεπτών και οχημάτων στον Λόφο Λυκαβηττού, ο οποίος παραμένει κλειστός από τις πρώτες πρωινές ώρες εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.

Ανοιχτοί θα παραμείνουν όλοι οι λόφοι την Κυριακή, με αυξημένη επιτήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Εξαίρεση αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός.

Δήμος Αθηναίων: «Ιδιαίτερη προσοχή σε χώρους πράσινου»

Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ

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