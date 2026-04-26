Αιματηρή συμπλοκή στον λόφο Φιλοπάππου - Δύο τραυματίες

Αναστάτωση επικράτησε πριν λίγη ώρα στον λόφο του Φιλοπάππου, μετά από αιματηρή συμπλοκή ανδρών στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην είσοδο του λόφου του Φιλοπάππου, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε άλλους δύο περίπου 60 ετών, τραυματίζοντάς τους.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία σε περαστικούς που έγιναν μάρτυρες της συμπλοκής και ειδοποίησαν τις αρχές.

Ο ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να τραυματίστηκε στο πρόσωπο από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες ο δεύτερος έκανε ράμματα.

Η αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο και πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ



