Λήξη συναγερμού στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών μετά το τηλεφώνημα για βόμβα

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), στην οδό Ακαδημίας.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποίησε εξονυχιστικό έλεγχο στο κτίριο.

Από την έρευνα δεν προέκυψε κανένα ύποπτο εύρημα, με αποτέλεσμα ο συναγερμός να λήξει.

Με την ολοκλήρωση των ερευνών, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των πεζών στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κτίριο του ΕΒΕΑ, ενώ οι Αρχές διερευνούν την προέλευση του απειλητικού τηλεφωνήματος.