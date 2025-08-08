Live: Ένας νεκρός, καμένα σπίτια και ανυπολόγιστες καταστροφές από τη φωτιά στην Κερατέα

Από το μεσημέρι της Παρασκευής, οπότε και εκδηλώθηκε η φωτιά στην Κερατέα, μέχρι το απόγευμα, ο απολογισμός μετρά έναν νεκρό και μεγάλες καταστροφές.

«Δυστυχώς πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή όπου σύμφωνα με πληροφορίες έμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ. Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Το μέτωπο των τουλάχιστον 7 χιλιομέτρων, φέρεται να προκλήθηκε, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1,από κομμένο καλώδιο ηλεκτροδότησης στο Τογάνι, εκεί όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Η ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς σε συνδυασμό με τους ανέμους που έπνεαν, δεν άφησε πολλά περιθώρια στις ισχυρές πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Οι εικόνες που έρχονται από την Κερατέα, δείχνουν σπίτια να είναι τυλιγμένα στις φλόγες, κατοίκους να εγκαταλείπουν τις οικίες τους και εθελοντές να βοηθούν στην κατάσβεση, την ίδια ώρα που οι μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει το τοπίο.

Ανεξέλεγκτο εδώ και ώρες, το μέτωπο μεταφέρεται οπουδήποτε υπάρχει βλάστηση και οι φλόγες εισέβαλαν σε σπίτια, μερικά εκ των οποίων κάηκαν ολοσχερώς, όπως μεταφέρει ρεπόρτερ της ΕΡΤ.

Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώσεις 112

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία στέλνει μηνύματα 112, το ένα μετά το άλλο. Πριν από λίγη ώρα, ήχησε νέο 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Φέριζα και Όλυμπος να απομακρυνθούν προς Λαγονήσι.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Φέριζα και Όλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές απομακρυνθείτε προς Λαγονήσι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Προηγήθηκαν οι εκκενώσεις των οικισμών Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Φέριζα και Όλυμπος.

Φωτιά στην Κερατέα: Απεγκλωβισμοί από ΕΛΑΣ και Πυροσβεστική

Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Βαθρακογιάννης δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία μηχανή, 5 ασθενοφόρα και μια κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ προσέθεσε ότι «η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς».

Meteo: Ιδιαίτερα δυσμενείς οι συνθήκες έως το βράδυ

Ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, και η αλληλεπίδρασή τους με την τοπογραφία της περιοχής δημιουργούν σήμερα τις ιδανικές προϋποθέσεις για εκρηκτική εξάπλωση της πυρκαγιάς στην Κερατέα, προειδοποιεί το Meteo.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα διατηρηθούν έως και αργά το απόγευμα της Παρασκευής (19:00–20:00), με μικρή βελτίωση τις βραδινές ώρες, όταν οι άνεμοι θα εξασθενήσουν προσωρινά στα 5-6 μποφόρ. Η ανάκαμψη της υγρασίας στα δασικά καύσιμα αναμένεται επίσης να συμβάλει στη μερική υποχώρηση της έντασης.

Ωστόσο, το Meteo προειδοποιεί ότι η ανάπαυλα θα είναι σύντομη. Από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, οι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου στα 7-8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπύρωσης. Σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, οι ριπές θα παραμείνουν ισχυρές ακόμη και τη νύχτα.

Η μετεωρολογική υπηρεσία συνοδεύει την ανακοίνωσή της με χάρτες που αποτυπώνουν τις προβλεπόμενες ριπές ανέμου στις 18:00 και 21:00 της Παρασκευής, καθώς και τα μεσάνυχτα και στις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, τονίζοντας ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και θα ενημερώνει με νεότερα στοιχεία.