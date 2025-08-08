Live: Ένας νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα - Εκτός ελέγχου το μέτωπο

Η φωτιά στην Κερατέα καίει ανεξέλεγκτη με απολογισμό έναν νεκρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το σπίτι του. Οι οικείοι του, που τον αναζητούσαν, ενημέρωσαν τις αρχές και λίγο αργότερα η σορός του βρέθηκε σε σημείο κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Το μέτωπο των τουλάχιστον από 7 χιλιομέτρων επεκτείνεται με τέτοια ταχύτητα, που σε συνδυασμό με τους ανέμους, καθιστά το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο. Η εξάπλωσή του ανησυχεί τις αρχές, την ίδια ώρα που τα μηνύματα από την Πολιτική Προστασία διαδέχονται το ένα το άλλο, καλώντας σε μαζικές εκκενώσεις.

Στο σημείο επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ πλάνα από ζωντανές μεταδόσεις στην περιοχή, κατέγραψαν σπίτια να τυλίγονται στις φλόγες.

Οι αρχές προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 10 κατοίκων. Συνολικά στην περιοχή βρίσκονται 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ συνεχώς μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ομάδας ΔΙΑΣ για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί.

Μηνύματα 112 και εκκενώσεις

Στις 15:05 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Δροσιάς και του Χαρβάλου να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών. Ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης, κάλεσε όσους βρίσκονται κοντά στο μέτωπο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.



Πριν τις 17:00, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 ζητώντας την απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Δημολάκι και Συντερίνα Κερατέας. Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στο Δημολάκι Κερατέας καλούνται να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο, ενώ στους κατοίκους του οικισμού Συντερίνα Κερατέας ζητήθηκε να κατευθυνθούν προς Λαύριο. Σημειώνεται ότι έχουν εκκενωθεί επίσης οι οικισμοί Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δροσιά και Χάρβαλο.

Περίπου στις 18:00 εστάλη 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της Παλαιάς Φώκαιας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιά Φώκαια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολική Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Λαγονήσι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



Η Τροχαία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας-Αναβύσσου, ενώ πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.

«Πάνω από 7 χλμ είναι το μέτωπο»

Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤNews, ο Δημήτρης Λουκάς, τόνισε πως το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πάνω από 7 χιλιόμετρα., δυσκολεύοντας τις προσπάθειες των ολοένα και πιο ενισχυμένων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η φωτιά ξεκίνησε από το Δημολάκι, κατέβηκε από το βουνό, εξαπλώθηκε στον οικισμό Μαλιαστέκα και Αγίασμα και τώρα καίει στη Συντερίνα.

Την ίδια ώρα η Πολιτική Προστασία καλεί με αλεπάλληλα μηνύματα 112 σε εκκενώσεις προς το Λαύριο, σε όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς η φωτιά δείχνει να επεκτείνεται πολύ γρήγορα.

Η φωτιά πλέον κινείται νοτιοανατολικά, καθώς έχει περάσει από την άλλη πλευρά και πηγαίνει να βγει στο δρόμο Αναβύσσου – Λαυρίου. Ο φόβος είναι να μην πλησιάσει στο πυκνό δάσος του δρυμού.

Την ίδια ώρα, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, απευθύνει έκκληση για βοήθεια στην εκκένωση γηροκομείου στην Ανάβυσσο.

Κοινοτάρχης Κερατέας: «Η φωτιά έχει κατεύθυνση προς τον δήμο Σαρωνικού»

Ο κοινοτάρχης Κερατέας, Γιάννης Τόλιας, μίλησε στο Mega για την φωτιά που μαίνεται στην περιοχή, επισημαίνοντας, ότι το μέτωπο τώρα καίει στον δήμο Λαυρεωτικής με κατεύθυνση στον Δήμο Σαρωνικού.

«Η φωτιά είναι στον δήμο Λαυρεωτικής, η περιοχή είναι Αρί Κερατέας ανήκει στον δήμο Λαυρεωτικής με κατεύθυνση στον δήμο Σαρωνικού. Αν μας φύγει δηλαδή η φωτιά, θα πάει προς Παλαιά Φώκαια που είναι δήμος Σαρωνικού. Εγώ έχω έρθει με το λεωφορείο αν χρειαστεί εκκένωση. Αυτό που ξέρω είναι ότι τώρα έχουμε μεγάλη αναζωπύρωση» δήλωσε.

Ερωτηθείς για τις ζημιές που προκαλεί η φωτιά στα σπίτια και τις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής, απάντησε:

«Δεν έχω ακριβή αριθμό, εγώ βλέπω τώρα μια μάντρα αυτοκινήτων και κινδυνεύει και ένα σπίτι». Τέλος, ο κοινοτάρχης Κερατέας, τόνισε για ακόμη μια φορά, ότι η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η κατεύθυνση της φωτιάς προς τον δήμο Σαρωνικού.

«Από το σημείο που βρίσκομαι η φωτιά φαίνεται να πηγαίνει προς τη Δροσιά και ελπίζουμε να μην ξεφύγει από τα όρια και κατευθυνθεί προς τον Δήμο Σαρωνικού, όπου βρίσκεται ο Άγιος Παντελεήμονας. Ναι είναι αρκετά δύσκολα για τα καναντέρ λόγω των ισχυρών ανέμων. Ό,τι γίνεται, είναι από τα ελικόπτερα».

